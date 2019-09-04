台廠的隱憂來了？機構估蘋果Q4 iPhone「產量零成長」

距離 2019 iPhone 新機發布會僅剩一週左右的時間，而二間投資機構 Cowen 及 Rosenblatt Securities 預測，蘋果 (APPL-US) 今年在 iPhone 的生產訂單上，是採取了相當保守的策略，估計蘋果今年 Q4 整體 iPhone 生產量將與去年同期「持平」，意即年增率將是零成長。

Cowen 及 Rosenblatt Securities 預測，蘋果 Q4 估生產全系列 iPhone 6300 萬部 ，估計生產量與去年同期維持相同水準。

而另一方面，科技網站 AppleInsider 則引述業內人士透露，蘋果預計 Q4 全系列 iPhone 生產量為 6500 萬部，目標雖與去年同期相比不變，但也是蘋果近 4 年來的最低生產水準。

以下半年 iPhone 新機生產量來看，Cowen、Rosenblatt Securities 預測蘋果新 iPhone 將佔下半年生產量的 72%，約為 4700 萬部；但消息透露，目前蘋果已下單了 7900 萬部 iPhone 新機生產訂單，相比去年的 iPhone 新機訂單 8500 萬部是下降了 7%。

而對於蘋果 iPhone 產量下滑的問題，Cowen 及 Rosenblatt 認為，隨著蘋果進入 2020 年，蘋果調降生產率，主要是為了更妥善地處理過剩庫存之問題。

分析師分析，蘋果目前在生產方面的最大計劃，可能是打算在 12 月中旬美國對中國進口產品徵收關稅之前，將產品銷售擴及北美市場。

根據 Cowen 及 Rosenblatt 的說法，「蘋果尚未對 iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 製造水平進行任何調整，因為它已經積極地為北美市場建立足夠的庫存」。

但據報導，由於預期銷售額增加， 蘋果加快了 8 月份 iPhone 11 的生產速度。

一旦過了 12 月，從中國進口的 iPhone 將開始負擔 15% 進口關稅。儘管人民幣的快速貶值並逐漸降低製造成本，應該有助於抵消蘋果整體的額外成本，但蘋果與供應鏈合作夥伴，仍正考慮其他避險的方法。

然而，市場分析師認為，由於中國消費者可能因為貿易戰而避買蘋果產品，預計將會影響公司的盈利，並可能導致 iPhone 在中國的銷售疲軟。

目前預計美國的消費者不會直接面對價格上漲，但威脅肯定存在。根據 Cowen 及 Rosenblatt 認為，這可能導致消費者為避免受關稅波及，進而促使需求突然飆升，也可能導致蘋果的該季度的銷售會相當強勁。

iPhone 11 系列公告、發布日期及定價

iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 的相關內容將於美國 9 月 10 日公佈。

去年蘋果公司選擇在 9 月份推出 iPhone XS Max 系列後在 10 月推出了更便宜的 iPhone XR，但今年所有智慧型手機預計將在 9 月 20 日星期五同時推出。為了確保提前交付，蘋果應該會在 9 月 13 日星期五的一周前開放預訂。

據了解，蘋果新機定價會與 2019 年的 iPhone 產品陣容沒什麼不同，估計較便宜的 iPhone 11 仍會堅持 749 美元的價格，而進階的 iPhone 11 Pro 可能達到 999 美元。iPhone 11 Max 的零售價則為 1,099 美元。標準型號應該具有 128GB 的內存，256GB 和 512GB 的型號也預期會以更高的價格零售。

顏色方面，市場甚傳，iPhone 11 將有黑色，白色，紅色，黃色，綠色和薰衣草色等選擇，另外，iPhone 11 Pro 和 Pro Max 可能會推出金色，太空灰色，銀色和新的深綠色。