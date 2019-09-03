JDI還需至少2年 才能為蘋果提供OLED面板

雖然蘋果 (AAPL-US) 希望早日擺脫對三星 Oled 面板的依賴，不過據日本顯示器 (JDI) 主要股東表示，JDI 可能還要 2 年到 2 年半，才會投產蘋果所需的 OLED iPhone 面板。

上個月，JDI 同意接受中國嘉實科技投資和香港綠洲管理公司組成的財團 Suwa investment，共 800 億日圓的現金投資，同時他們還得到一家客戶 1 億美元的投資，據悉這家公司就是蘋果。

蘋果正努力吸引更多的 OLED 面板供應商，其中 LG、JDI 與京東方都在考慮之列。報導稱，LG 已開出兩條生產，專門為今年的 iPhone 製作螢幕。

據 Suwa investmen 執行長 Winston Lee 表示，將會在 JDI 位於石川縣的白山工廠生產 OLED 面板。Lee 指出，如果在中國建造一座完整的 OLED 生產工廠並投產，將需要 3 到 4 年的時間，而如果在白山建廠，可能只需要 2 年到 2 年半的時間，而且成本只有一半或更少。

Lee 表示，市場變化迅速，因此沒有 3-4 年的時間，來等待 JDI 的 OLED 面板，公司的「主要客戶」沒有辦法等待那麼久。

JDI 將 OLED 面板的快速生產，視為公司成長策略的核心，今年第 2 季，由於智慧手機的需求下滑，JDI 出現 823.7 億日圓的淨虧損。