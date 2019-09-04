與臉書競爭 傳Telegram擬推加密貨幣「Gram」

外電報導，加密通訊軟體 Telegram 已經秘密進行了一年的計畫，將推出自家的加密貨幣「Gram」，並與臉書在加密貨幣市場上競爭。

儘管目前有關 Telegram 的加密貨幣計畫內容仍不清楚，但報導中指出，俄羅斯人所創立的 Telegram 旨在創建一種易於使用的服務，甚至較比特幣等其他市場上的加密貨幣更容易使用。比特幣仍局限於相對較小的市場。

在一份洩密文件中顯示，Telegram 表示，公司希望創建一種「標準加密貨幣」，可以讓普通人在日常生活中的以經常性價值來交換使用。此外，該公司也期望建立一個安全和快速的支付系統，旨在成為「新的去中心劃經濟當中，Visa 和萬事達卡的替代選擇」。

有報導引述匿名投資者表示，第一批的 Gram 幣可能會在兩個月內發行，以搶在臉書發行自家加密貨幣之前進入市場。臉書在先前已宣布計劃在 2020 年推出加密貨幣 Libra。

根據美國證券交易委員會 (SEC) 的文件顯示，Telegram 已經通過兩個階段的 ICO 從 200 個私人投資者籌集了創紀錄的 17 億美元。由於資金的充足，該公司也計畫取消了公眾募集的計畫。

法國加密貨幣交易所 Coinhouse 的主管 Manuel Valente 表示，「臉書和 Telegram 都看到了一個空間」，科技巨頭希望允許用戶在不通過銀行或應用程式的情況下在線上進行少量交易。

俄羅斯投資基金 Aton 認為，成功的新加密貨幣將是現有社交網絡生態系統的一部分，憑藉龐大的用戶數量，例如 Telegram 的 2.5 億用戶，可以增加廣大公眾對加密貨幣的接受度。