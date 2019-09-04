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◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧09月04日 交易日  
  
◆買超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          買超張數  成交張數  買超比(%)  
01010T 京城樂富R1            1056      1087      97.15  
00656R 國泰中國A50反1        1122      1331      84.30  
9904   寶成                  4940      6724      73.47  
6005   群益證                2414      3300      73.15  
1103   嘉泥                  1278      1841      69.42  
0050   元大台灣50            7355     10749      68.42  
2520   冠德                  2455      3639      67.46  
1589   永冠-KY                724      1086      66.67  
2006   東和鋼鐵              1162      1765      65.84  
1504   東元                  2494      3799      65.65  
2801   彰銀                  3302      5125      64.43  
2301   光寶科                3803      5962      63.79  
2890   永豐金                9827     15563      63.14  
1304   台聚                  1321      2115      62.46  
2385   群光                   863      1384      62.36  
1102   亞泥                  3956      6460      61.24  
00664R 國泰臺灣加權反1        691      1137      60.77  
9907   統一實                 693      1142      60.68  
2102   泰豐                   656      1089      60.24  
9945   潤泰新                1015      1691      60.02  
2536   宏普                   617      1036      59.56  
1216   統一                  3529      5937      59.44  
1440   南紡                  1025      1725      59.42  
2614   東森                   710      1214      58.48  
2887   台新金                6594     11278      58.47  
1227   佳格                   630      1079      58.39  
5880   合庫金                5820     10011      58.14  
00653L 富邦印度正2            854      1496      57.09  
2841   台開                   890      1587      56.08  
2498   宏達電                2035      3654      55.69  
  
  
◆賣超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          賣超張數  成交張數  賣超比(%)  
020000 富邦特選蘋果N        -1632      1786     -91.38  
2006   東和鋼鐵             -1503      1765     -85.16  
9907   統一實                -873      1142     -76.44  
2801   彰銀                 -3898      5125     -76.06  
1103   嘉泥                 -1368      1841     -74.31  
00656R 國泰中國A50反1        -987      1331     -74.15  
2897   王道銀行              -946      1286     -73.56  
6005   群益證               -2410      3300     -73.03  
2809   京城銀                -887      1222     -72.59  
2308   台達電               -2308      3258     -70.84  
2102   泰豐                  -770      1089     -70.71  
00635U 元大S&P黃金          -1247      1797     -69.39  
2887   台新金               -7824     11278     -69.37  
1504   東元                 -2628      3799     -69.18  
2103   台橡                  -785      1147     -68.44  
00766L 台新MSCI中國正2       -884      1296     -68.21  
0056   元大高股息           -8982     13514     -66.46  
2536   宏普                  -684      1036     -66.02  
2882   國泰金               -6170      9403     -65.62  
2892   第一金               -8418     12976     -64.87  
1440   南紡                 -1115      1725     -64.64  
1215   卜蜂                  -930      1449     -64.18  
2886   兆豐金               -8934     13922     -64.17  
2905   三商                  -669      1066     -62.76  
2356   英業達               -4833      7744     -62.41  
2890   永豐金               -9609     15563     -61.74  
3044   健鼎                 -1023      1659     -61.66  
1216   統一                 -3659      5937     -61.63  
2002   中鋼                 -9195     14930     -61.59  
1227   佳格                  -664      1079     -61.54  
  
  
◆淨買超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨買超張數  成交張數  淨買超比(%)  
01010T 京城樂富R1               955      1087        87.86  
00653L 富邦印度正2              809      1496        54.08  
00664R 國泰臺灣加權反1          539      1137        47.41  
00852L 國泰美國道瓊正2          761      1606        47.38  
00850  元大臺灣ESG永續         2646      5975        44.28  
00642U 元大S&P石油             2138      5971        35.81  
00632R 元大台灣50反1          10992     30761        35.73  
00672L 元大S&P原油正2         42744    149129        28.66  
00638R 元大滬深300反1           304      1487        20.44  
9945   潤泰新                   325      1691        19.22  
3005   神基                     265      1636        16.20  
0050   元大台灣50              1664     10749        15.48  
2385   群光                     207      1384        14.96  
2303   聯電                    5523     40434        13.66  
2301   光寶科                   798      5962        13.38  
3037   欣興                    5578     41826        13.34  
9904   寶成                     836      6724        12.43  
2408   南亞科                  2649     23168        11.43  
3702   大聯大                   172      1604        10.72  
2520   冠德                     387      3639        10.63  
3041   揚智                     577      5482        10.53  
00656R 國泰中國A50反1           135      1331        10.14  
2498   宏達電                   370      3654        10.13  
2377   微星                     248      2515         9.86  
2614   東森                     117      1214         9.64  
2357   華碩                      97      1058         9.17  
2406   國碩                     128      1544         8.29  
2448   晶電                     902     11135         8.10  
2903   遠百                     340      4291         7.92  
1909   榮成                     178      2277         7.82  
  
  
◆淨賣超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨賣超張數  成交張數  淨賣超比(%)  
020000 富邦特選蘋果N          -1621      1786       -90.76  
0056   元大高股息             -8978     13514       -66.43  
00766L 台新MSCI中國正2         -809      1296       -62.42  
00673R 元大S&P原油反1         -7545     12495       -60.38  
00635U 元大S&P黃金             -938      1797       -52.20  
006205 富邦上証                -826      2025       -40.79  
00669R 國泰美國道瓊反1         -780      1979       -39.41  
00636  國泰中國A50             -540      1396       -38.68  
00655L 國泰中國A50正2         -3470      9865       -35.17  
6505   台塑化                  -783      2560       -30.59  
00708L 元大S&P黃金正2         -1903      7172       -26.53  
00631L 元大台灣50正2           -311      1211       -25.68  
2897   王道銀行                -326      1286       -25.35  
3711   日月光投控             -2406     10091       -23.84  
4426   利勤                    -298      1328       -22.44  
2809   京城銀                  -257      1222       -21.03  
1215   卜蜂                    -299      1449       -20.63  
2103   台橡                    -230      1147       -20.05  
2609   陽明                    -246      1267       -19.42  
2006   東和鋼鐵                -341      1765       -19.32  
1229   聯華                    -193      1031       -18.72  
2308   台達電                  -609      3258       -18.69  
3044   健鼎                    -306      1659       -18.44  
2845   遠東銀                  -343      1898       -18.07  
2104   國際中橡                -275      1533       -17.94  
00692  富邦公司治理            -200      1120       -17.86  
2884   玉山金                 -2489     14264       -17.45  
2002   中鋼                   -2569     14930       -17.21  
2834   臺企銀                 -2058     12055       -17.07  
2812   台中銀                  -488      2889       -16.89  
  
  
  
備註：  
1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數  
  得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨  
  買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。  
2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。
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