◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧09月04日 交易日 ◆買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 01010T 京城樂富R1 1056 1087 97.15 00656R 國泰中國A50反1 1122 1331 84.30 9904 寶成 4940 6724 73.47 6005 群益證 2414 3300 73.15 1103 嘉泥 1278 1841 69.42 0050 元大台灣50 7355 10749 68.42 2520 冠德 2455 3639 67.46 1589 永冠-KY 724 1086 66.67 2006 東和鋼鐵 1162 1765 65.84 1504 東元 2494 3799 65.65 2801 彰銀 3302 5125 64.43 2301 光寶科 3803 5962 63.79 2890 永豐金 9827 15563 63.14 1304 台聚 1321 2115 62.46 2385 群光 863 1384 62.36 1102 亞泥 3956 6460 61.24 00664R 國泰臺灣加權反1 691 1137 60.77 9907 統一實 693 1142 60.68 2102 泰豐 656 1089 60.24 9945 潤泰新 1015 1691 60.02 2536 宏普 617 1036 59.56 1216 統一 3529 5937 59.44 1440 南紡 1025 1725 59.42 2614 東森 710 1214 58.48 2887 台新金 6594 11278 58.47 1227 佳格 630 1079 58.39 5880 合庫金 5820 10011 58.14 00653L 富邦印度正2 854 1496 57.09 2841 台開 890 1587 56.08 2498 宏達電 2035 3654 55.69 ◆賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 020000 富邦特選蘋果N -1632 1786 -91.38 2006 東和鋼鐵 -1503 1765 -85.16 9907 統一實 -873 1142 -76.44 2801 彰銀 -3898 5125 -76.06 1103 嘉泥 -1368 1841 -74.31 00656R 國泰中國A50反1 -987 1331 -74.15 2897 王道銀行 -946 1286 -73.56 6005 群益證 -2410 3300 -73.03 2809 京城銀 -887 1222 -72.59 2308 台達電 -2308 3258 -70.84 2102 泰豐 -770 1089 -70.71 00635U 元大S&P黃金 -1247 1797 -69.39 2887 台新金 -7824 11278 -69.37 1504 東元 -2628 3799 -69.18 2103 台橡 -785 1147 -68.44 00766L 台新MSCI中國正2 -884 1296 -68.21 0056 元大高股息 -8982 13514 -66.46 2536 宏普 -684 1036 -66.02 2882 國泰金 -6170 9403 -65.62 2892 第一金 -8418 12976 -64.87 1440 南紡 -1115 1725 -64.64 1215 卜蜂 -930 1449 -64.18 2886 兆豐金 -8934 13922 -64.17 2905 三商 -669 1066 -62.76 2356 英業達 -4833 7744 -62.41 2890 永豐金 -9609 15563 -61.74 3044 健鼎 -1023 1659 -61.66 1216 統一 -3659 5937 -61.63 2002 中鋼 -9195 14930 -61.59 1227 佳格 -664 1079 -61.54 ◆淨買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 01010T 京城樂富R1 955 1087 87.86 00653L 富邦印度正2 809 1496 54.08 00664R 國泰臺灣加權反1 539 1137 47.41 00852L 國泰美國道瓊正2 761 1606 47.38 00850 元大臺灣ESG永續 2646 5975 44.28 00642U 元大S&P石油 2138 5971 35.81 00632R 元大台灣50反1 10992 30761 35.73 00672L 元大S&P原油正2 42744 149129 28.66 00638R 元大滬深300反1 304 1487 20.44 9945 潤泰新 325 1691 19.22 3005 神基 265 1636 16.20 0050 元大台灣50 1664 10749 15.48 2385 群光 207 1384 14.96 2303 聯電 5523 40434 13.66 2301 光寶科 798 5962 13.38 3037 欣興 5578 41826 13.34 9904 寶成 836 6724 12.43 2408 南亞科 2649 23168 11.43 3702 大聯大 172 1604 10.72 2520 冠德 387 3639 10.63 3041 揚智 577 5482 10.53 00656R 國泰中國A50反1 135 1331 10.14 2498 宏達電 370 3654 10.13 2377 微星 248 2515 9.86 2614 東森 117 1214 9.64 2357 華碩 97 1058 9.17 2406 國碩 128 1544 8.29 2448 晶電 902 11135 8.10 2903 遠百 340 4291 7.92 1909 榮成 178 2277 7.82 ◆淨賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 020000 富邦特選蘋果N -1621 1786 -90.76 0056 元大高股息 -8978 13514 -66.43 00766L 台新MSCI中國正2 -809 1296 -62.42 00673R 元大S&P原油反1 -7545 12495 -60.38 00635U 元大S&P黃金 -938 1797 -52.20 006205 富邦上証 -826 2025 -40.79 00669R 國泰美國道瓊反1 -780 1979 -39.41 00636 國泰中國A50 -540 1396 -38.68 00655L 國泰中國A50正2 -3470 9865 -35.17 6505 台塑化 -783 2560 -30.59 00708L 元大S&P黃金正2 -1903 7172 -26.53 00631L 元大台灣50正2 -311 1211 -25.68 2897 王道銀行 -326 1286 -25.35 3711 日月光投控 -2406 10091 -23.84 4426 利勤 -298 1328 -22.44 2809 京城銀 -257 1222 -21.03 1215 卜蜂 -299 1449 -20.63 2103 台橡 -230 1147 -20.05 2609 陽明 -246 1267 -19.42 2006 東和鋼鐵 -341 1765 -19.32 1229 聯華 -193 1031 -18.72 2308 台達電 -609 3258 -18.69 3044 健鼎 -306 1659 -18.44 2845 遠東銀 -343 1898 -18.07 2104 國際中橡 -275 1533 -17.94 00692 富邦公司治理 -200 1120 -17.86 2884 玉山金 -2489 14264 -17.45 2002 中鋼 -2569 14930 -17.21 2834 臺企銀 -2058 12055 -17.07 2812 台中銀 -488 2889 -16.89 備註： 1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨 買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。