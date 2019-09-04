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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月04日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00672L 元大S&P原油正2         42744         0    00637L 元大滬深300正2        -15300         0  
00632R 元大台灣50反1          10992         0    0056   元大高股息             -8978    -20875  
2323   中環                   10877     21300    00673R 元大S&P原油反1         -7545         0  
3037   欣興                    5578      6250    00677U 富邦VIX                -4335         0  
2303   聯電                    5523     11089    00655L 國泰中國A50正2         -3470         0  
2408   南亞科                  2649      3134    00633L 富邦上証正2            -2898         0  
00850  元大臺灣ESG永續         2646     38379    2002   中鋼                   -2569    -26827  
00642U 元大S&P石油             2138         0    2368   金像電                 -2505     -4715  
0050   元大台灣50              1664      6478    2884   玉山金                 -2489    -12295  
2313   華通                    1434      -484    3711   日月光投控             -2406     -3249  
2337   旺宏                    1115    -10085    2317   鴻海                   -2191    -16344  
2448   晶電                     902     -1674    2834   臺企銀                 -2058    -22697  
9904   寶成                     836      1539    2886   兆豐金                 -2055    -22572  
00653L 富邦印度正2              809         0    00708L 元大S&P黃金正2         -1903         0  
2301   光寶科                   798      5202    2892   第一金                 -1884       -57  
00852L 國泰美國道瓊正2          761         0    020000 富邦特選蘋果N          -1621         0  
3481   群創                     634    -50171    6116   彩晶                   -1304     -5138  
6285   啟碁                     597     -1864    6153   嘉聯益                 -1241     -2796  
3041   揚智                     577      -266    2887   台新金                 -1230    -24291  
2474   可成                     549     -1015    2371   大同                   -1210     -1455  
00664R 國泰臺灣加權反1          539         0    1605   華新                   -1141      -539  
3017   奇鋐                     487        51    2601   益航                   -1044     -1675  
3231   緯創                     459     17277    2882   國泰金                  -946    -13304  
2330   台積電                   455      -763    00635U 元大S&P黃金             -938         0  
00676R 富邦臺灣加權反1          437         0    2880   華南金                  -920     -4693  
8150   南茂                     420      5439    2356   英業達                  -917    -17167  
00712  FH富時不動產             408      2861    2885   元大金                  -906      6670  
2618   長榮航                   390     -8378    2409   友達                    -888    -13520  
2520   冠德                     387      2555    006205 富邦上証                -826         0  
2498   宏達電                   370      2028    2340   光磊                    -823     -1261  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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