◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月04日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00672L 元大S&P原油正2 42744 0 00637L 元大滬深300正2 -15300 0 00632R 元大台灣50反1 10992 0 0056 元大高股息 -8978 -20875 2323 中環 10877 21300 00673R 元大S&P原油反1 -7545 0 3037 欣興 5578 6250 00677U 富邦VIX -4335 0 2303 聯電 5523 11089 00655L 國泰中國A50正2 -3470 0 2408 南亞科 2649 3134 00633L 富邦上証正2 -2898 0 00850 元大臺灣ESG永續 2646 38379 2002 中鋼 -2569 -26827 00642U 元大S&P石油 2138 0 2368 金像電 -2505 -4715 0050 元大台灣50 1664 6478 2884 玉山金 -2489 -12295 2313 華通 1434 -484 3711 日月光投控 -2406 -3249 2337 旺宏 1115 -10085 2317 鴻海 -2191 -16344 2448 晶電 902 -1674 2834 臺企銀 -2058 -22697 9904 寶成 836 1539 2886 兆豐金 -2055 -22572 00653L 富邦印度正2 809 0 00708L 元大S&P黃金正2 -1903 0 2301 光寶科 798 5202 2892 第一金 -1884 -57 00852L 國泰美國道瓊正2 761 0 020000 富邦特選蘋果N -1621 0 3481 群創 634 -50171 6116 彩晶 -1304 -5138 6285 啟碁 597 -1864 6153 嘉聯益 -1241 -2796 3041 揚智 577 -266 2887 台新金 -1230 -24291 2474 可成 549 -1015 2371 大同 -1210 -1455 00664R 國泰臺灣加權反1 539 0 1605 華新 -1141 -539 3017 奇鋐 487 51 2601 益航 -1044 -1675 3231 緯創 459 17277 2882 國泰金 -946 -13304 2330 台積電 455 -763 00635U 元大S&P黃金 -938 0 00676R 富邦臺灣加權反1 437 0 2880 華南金 -920 -4693 8150 南茂 420 5439 2356 英業達 -917 -17167 00712 FH富時不動產 408 2861 2885 元大金 -906 6670 2618 長榮航 390 -8378 2409 友達 -888 -13520 2520 冠德 387 2555 006205 富邦上証 -826 0 2498 宏達電 370 2028 2340 光磊 -823 -1261 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股