《路透社》9 月 3 日報導稱，荷蘭央行（DNB，De Nederlandsche Bank）透露，當局將於 2020 年 1 月 10 日開始規範加密貨幣相關服務提供業者。

荷蘭央行在官方聲明中表示，「具體而言，那些專門提供加密貨幣、法幣兌換服務的公司，以及加密貨幣錢包提供業者，都必須向央行進行註冊。」

今年 7 月，荷蘭財政部長 Wopke Hoekstra、司法與安全部長 Ferdinand Grapperhaus 向議會提交一系列有關反洗錢措施的提案，當中就提及，「當局應加速針對加密貨幣實施監管」。

區塊客早前報導，荷蘭財政部長 Wopke Hoekstra 今年初收到荷蘭金融市場管理局和荷蘭央行的官方建議，稱當局「應該為加密貨幣服務引入許可證制度」。Hoekstra 後來指出，他已經第一時間按照建議開始行事，並表示荷蘭現階段的重點在於「如何防止加密貨幣被利用於洗錢和恐怖融資等非法行為」。

當時報導稱，荷蘭針對加密貨幣營業許可證制度或將要求業者「監控用戶交易」，若有發現任何可疑活動必須第一時間向當局報告。另外，交易所還必須收集和存儲有關其客戶的信息，以便在調查時能夠將其交給當局。

去年 10 月，荷蘭央行行長 Klaas Knot 出席金融會議時表示，加密貨幣金融領域存在嚴重洗錢、投資者缺乏保障和市場波動等問題。他呼籲，應該採用一種聯合歐盟或國際的方式對其進行監管，但與此同時，荷蘭不應該將加密貨幣產業打入冷宮。

這篇文章 荷蘭央行出招了！ 官方聲明：加密貨幣業者明年 1 月起納管 最早出現於 區塊客。

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