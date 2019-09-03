南韓8月CPI「零增長」再度推升10月降息可能

受到食品與天然氣價格波動，以及消費者需求疲軟，南韓 8 月通膨率達到零成長的歷史紀錄，進一步推升央行下個月降息的可能性。

韓國統計局 (Statistics Korea) 週二 (3 日) 公布，8 月消費者物價指數 (CPI) 為 104.81，與去年同期持平，為南韓自 1965 年後首次出現通膨率為零的情況。

此外，南韓央行 (BOK) 週二 (3 日) 將第 2 季的經濟增長下調至 1.0%，微幅低於 7 月的估計值 1.1%。

韓國投資證券公司 (Korea Investment &Securities) 固定收益策略師 Oh Chang-sob 表示，目前國內尚未進入通貨緊縮狀態，但隨著越來越多數據顯示經濟疲軟，我們必須開始考慮出現通貨緊縮的可能性。

低通膨以及疲軟的經濟成長，支撐了接下來的兩次政策會議的降息可能，南韓央行上週維持利率不變基調，但稱為防止南韓經濟持續下滑，仍有降息空間，顯示其在美中貿易前景不確定下持觀望態度。

不過，南韓央行強調，通膨將在今年年底出現反彈，並在明年反彈至 1%，並解釋近期的低通膨主要受到供給面因素和政府福利政策所致，很難說是通貨緊縮的前兆。

央行總裁李柱烈表示，未來幾個月內若出現通貨緊縮警訊，可能進一步將基準利率降至 1.25% 的歷史低點。