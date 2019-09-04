聯合國：無協議脫歐恐致英國出口損失160億美元

聯合國貿易發展會 (UNCTAD) 週二 (3 日) 表示，無協議脫歐將會讓英國對歐盟出口總額損失約 7%，預估至少會虧損 160 億美元，而這還不考慮會間接受到衝擊的市場損失，影響規模恐怕會比預計要大。

貿發會認為這 160 億美元的數字還算是低估了，英國對歐盟的出口額就包括了 50 億美元的汽車出口，20 億美元的動物產品以及 20 億美元的服裝和紡織品出口。

該機構認為，這項數字只是根據歐盟對於「最惠國待遇」(most favored nation) 的關稅稅率而推算出的。

「考慮到非關稅措施、邊境管制，及英國 - 歐盟之間的生產鏈將受到硬脫歐的破壞等因素，英國會承受更大的虧損」貿發會表示。

貿發會表示，英國在硬脫歐的情況下，面對土耳其、南非、加拿大和墨西哥等出口市場會面臨比 20% 關稅更高的風險，這些國家都與歐盟達成優惠貿易協議，但不一定會同意為英國提供同等的優惠。

如果英國在退出歐盟之前沒有達成這些協議，預估出口將多虧損 20 億美元，也將損失約 7.5 億美元的汽車出口額。

英國首相強生承諾在 10 月 31 日前完成脫歐，甚至強調萬一無法與歐盟達成協議，完成他說的無協議脫歐計畫，不過強生的硬脫歐在今日遭到英國議會反擊。

週二 (3 日) 英國議會投票通過反對硬脫歐，等同從英國首相強生手中奪取脫歐的控制權，又邁進了一步。