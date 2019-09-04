微軟、SK Telecom聯手 結合5G搶佔電競商機

近年微軟對於雲端遊戲串流動作頻頻，看準 5G 能給予雲端的傳輸優勢，微軟 (MSFT-US) 於今年便與 SK Telecom(SKM-US) 簽署合作協議，未來將針對 5G、雲端計算與 AI 等進行技術創新的合作、進攻電競商機，其中兩公司有相關合作的雲端遊戲串流 Project xCloud，也計劃於 10 月即將公測。

SK Telecom 除了跟隨南韓 5G 建置計畫正不遺餘力拓展 5G 市佔外，雖為韓國電信商，近年對於看準電競與周邊商機而投入不少心力，除了資金贊助外也組織了電競隊伍。

而微軟為了創造遊戲新模式，想藉由雲端計算的方式將電腦、主機、行動平台聯繫起來的串流技術，希望讓玩家根據自己的偏好，以最方便的形式玩遊戲，已脫離以往主機式的銷售模式，預計 2019 年 10 月將問世。

微軟目標明年將推出 Project xCloud (圖: AFP)

對此兩企業合作可說是各取所需，除了未來在 5G、雲端計算與 AI 等新商機進行技術創新的合作外，近期微軟的 Project xCloud 計畫若能借助 SK Telecom 在 5G 領域的技術來提升運端計算效率，將能有更好的串流效果，而 Project xCloud 則能給予 SK Telecom 於 xCloud 以及 Xbox 上能進行電競比賽的直播。

此外電競與串流方面競爭也非常激烈，韓國第 3 電信商 LG Uplus 近期也公布將與 Nvidia 的雲端遊戲平台合作，其中 Nvidia 的雲端遊戲平台則將於 2019 年搶先於微軟推出。

而 5G 帶動下預計未來使電競與遊戲產業再創新動能，除了遊戲商外，相關電腦、主機以及麥克風等串流設備等等成長可期，其中台灣企業 華碩 (2357-TW) 與 宏碁 (2353-TW) 近年也極力推出電競品牌以在電競市場中分一杯羹，預計未來電競可能創造的商機與曝光能使外界遊戲產業過去既定印象出現轉變。