能源盤後—美庫存增減不明 憂心中國買伊朗油 中美摩擦加劇 原油又是緊張開局

週一交易，美國上週原油庫存數據存有不確定性，油價走勢持平，且因市場擔憂中國最終恐還是會購買伊朗石油，加劇中美間的貿易緊張局勢，所以本週又是緊張的一週。

9 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 43 美分或 0.8%，收每桶 54.93 美元。上週跌幅 2.1%。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 4 美分，收每桶 58.57 美元。上週跌幅 5.4%。

由於數據顯示，8 月 2 日止的一週美國石油庫存全面上漲，因此即使 WTI 原油期貨價格週四和週五大漲，但上週仍收低 2.1%。

擔憂貿易戰越演越烈的情緒也是拉低 WTI 原油期貨價格的因素之一，市場擔心中國最終仍選擇購買伊朗石油，可能刺激伊朗在面臨美國制裁之際再次大量生產。

Tradition Energy 週一分析報告指出，「原油價格在過去一個月走跌約莫 15%、上週觸及約莫 7 個月的低點後，似乎已經回穩，儘管只是暫時的，交易者在平衡供需狀況，他們對需求成長放緩感到擔憂，但同時又面臨供應緊繃，因為產油國減產、伊朗和委內瑞拉削減出口，以及波斯灣供應可能中斷。」

原油庫存不確定性

8 月 2 日止的一週，美國原油庫存增加 240 萬桶，但本來卻是預期下降 290 萬桶，這也是原油庫存 8 週來首次增加，前面 7 週庫存共下降近 5000 萬桶。

當週汽油庫存也增加 440 萬桶、蒸餾油增加 153 萬桶。

然而，分析師預期 8 月 9 日止的一週庫存下降 290 萬桶，但一些人懷疑同樣的劇碼會再上演一次，上週原油庫存可能會再度增加，而且不只原油，還有汽油庫存也會增加。

瑞士石油諮商公司 Petromatrix 創辦人 Olivier Jakob 表示，「美國駕駛季剩餘時間已經在倒數，隨著汽油庫存增加，RBOB 汽油對 WTI 原油的裂縫正在縮減。」

交易者也在觀望，中國是否有削減美國原油進口量、增加伊朗原油進口量的跡象。

如果中國開始大量採購伊朗原油，原油多頭可能大受打擊，因為美國原油庫存恐怕再次激增，一如 8 月 2 日止的一週。

中美貿易局勢

美國川普總統上週表示，他「還沒準備好」和中國簽訂貿易協議，原訂 9 月的中美貿易談判可能不會舉行。高盛週日表示，他們不再預期 2020 年 11 月總統大選前能夠看到中美貿易協議。

高盛經濟學家預期，美國 9 月 1 日會進一步加徵中國貨品關稅，「提高我們對貿易戰帶來的成長衝擊程度。」

與此同時，IMF 警告，倘若貿易紛爭延宕下去，中國經濟成長恐怕進一步放緩。

IMF 也跟進 IEA 調降今明兩年的石油需求成長預期，今年降至 110 萬桶 / 日，明年則降至 130 萬桶 / 日。