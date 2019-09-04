內外夾擊 經濟疲弱 智利再降息兩碼至9年新低

週二 (3 日) 智利央行將利率調降兩碼，至 9 年以來的新低點，並暗示將未來將進一步降息，以應對在全球貿易戰與國內需求疲軟之下，陷入困境的經濟現況。

智利基準利率 （來源 Trading economics)

智利央行將利率調降至 2%，表明「第 2 季的經濟表現以及前景看法，都指向通膨將低於目標水準更長的時間。因此，擴大貨幣政策的刺激更顯必要」。

智利的經濟持續放緩，主要因企業與消費者信心遭貿易戰削弱，同時智利主要的出口礦業：銅價下滑，也打擊智利的出口。分析師預期，2019 年智利 GDP 將僅增長 2.7%，低於年初的預估值 3.4%。

彭博社對智利 GDP 預估 (來源：Bloomberg)

根據智利央行的最新聲明，市場預期未來將進一步降息。根據彭博社的調查，分析師預估，明年 3 月，央行有機會將利率再調降至 1.75%。

1995 年以來，智利平均的利率水準在 4.59%。2009 年金融海嘯時期，央行曾降息至 0.5% 的紀錄最低點。

彭博的拉美經濟學家 Felipe Hernandez 表示，由於智利經濟成長與國內需求持續放緩，央行的態度明顯偏鴿派。預估在 6 月與本次 9 月降息之後，短期內央行將可能暫停降息，等待更多經濟數據結果，以視政策的效果如何。不過在貿易風險持續增加的環境裡，預估明年初再度降息的機會非常高。

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