衝刺亞洲理財中心換個名字再來 金管會擬推媲美星港財管方案

台灣財富管理市場迎來多重機會，為吸引台商資金加速回台，金管會主委顧立雄昨 (2) 日透露，預計在今年底前推出一套「媲美星港財富管理新方案」，替金融業留住台商大戶。

政府希望台灣發展財富管理已經喊了多年，只是換了多種樣態，包括打造亞洲理財中心、國人理財平台、國際理財平台等，但此次因為搭上台商回流商機，加上貿易戰、香港反送中等效應，顧立雄透露已研擬鬆綁法規、放寬金融商品的銷售規範，預計在今年底前將公布「媲美星港財富管理新方案」。

金管會在去年的「金融發展行動方案」中，曾提出建構國際理財平台，當時已是顧立雄任內，根據方案內容，擬推動鬆綁銀行辦理債券業務規範、提供具台灣特色之金融商品、利用我國國際金融業務分行 (OBU) 作為理財及資金調度中心、成立「資產管理人才培育與產業發展基金」等措施，打造國際化理財平台。

金管會官員表示，當時為了打造國際理財平台，就已盤點國內分行 (DBU)、和國際金融業務分行(OBU) 商品銷售及業務限制，且針對專業投資人先做放行。而國內還有很多金融商品還可以更開放，金管會將進行盤點，了解有哪些不足之處，再針對美僑商會、歐僑商會或金融總會給金管會的建議，進行開放，名稱定為「媲美星港財富管理新方案」，至於希望藉此方案要吸引多少香港資金來台，並未設定目標。

據了解，包括放寬境外結構型商品連結標的限制，如可連結台股指數相關商品等，且開放更多境外結構型商品在台銷售、放寬國人可投資境外債券信評等級、開放複委託有價證券融資保證業務、境外資金匯回可用於信託集合管理運用帳戶等，都將在金管會評估放寬的項目之列。