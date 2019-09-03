系微UEFI應用再延伸 搶進工業電腦市場

BIOS 大廠系微 (6231-TW) 今 (3) 日宣布，旗下 InsydeH2O UEFI BIOS 軟體解決方案，搭載在 Logic Supply 近期推出的 Karbo 700 (K700-SE) 強固型工業邊際電腦產品，並已量產出貨，有助營運表現。

系微指出，Logic Supply 為專注物聯網 (IOT) 邊緣硬體的工業電腦公司，能設計出高彈性化且可靠性的電腦裝置，系統運作可承受最嚴刻環境，並致力開發創新物聯網產品，目前在北美，歐洲和台灣皆設有辦事處。

系微指出，Karbon 700 為一款提供高效能及可靠性的強固型工業邊際電腦，並採用第 9 代英特爾處理器，支援範圍從 Celeron 至 Core i7 系列皆可依需求搭載，能滿足最苛刻的工業部署環境需求，並支援高達 16GB ECC RAM。

此外，Karbon 700 可應付絕大部份的重度工作負載，例如實時機器學習，物件偵測及行為辨識等，同時，也能減少對大型數據中心的依賴，並進行資料處理，充分發揮邊際電腦的效用。

系微表示，Logic Supply 的 Karbon 700 代表新一代的邊緣運算產品，加上系微的技術協助，可望成功搶進工業電腦市場，並強調，像 Logic Supply 這樣的客戶，已將系微視為一個值得信賴且不可或缺的合作夥伴，主要因公司能提供當今邊緣運算設計所期望的高效能和可靠性需求，預計未來營收挹注可期。