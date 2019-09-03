6成企業將發中秋獎金平均1543元 縮水恐影響年終

下周五 (13 日) 就是中秋節，根據人力銀行今 (3) 日公布最新調查，有 60.2% 的企業今年會發放中秋獎金，不過以企業發獎金比例來看，低於去年的 63.8%，平均發放獎金為 1543 元，也較去年略減 30 元，發言人楊宗斌表示，可能顯示出資方營運偏保守，影響年終數字。

yes123 求職網今天發布「中秋禮金與過節計畫調查」，60.2% 的企業透露今年會發放中秋獎金，其中又分成「會發放中秋獎金，但不會發放中秋禮品」占 38.6% ；「會發放中秋獎金，也會發放中秋禮品」為 21.6%。

根據調查，有 37.7% 的企業預估，會發 800 元至 1200 元，同時也有 19.4% 的企業透露，今年的獎金約 500 至 800 元，另外，發 1500 元至 2000 元的也占了 10.1%；平均發放獎金落在 1543 元，比起去年的 1573 元，少了 30 元，減幅為 1.9%。

楊宗斌表示，由於時序接近第 4 季，中秋獎金被視為年終獎金的領先指標之一，也就是說，如果中秋節發放的獎金增加了，意謂著年終獎金也有機會跟著增加，反之若減少，可能象徵資方保守看待營運，甚至衝擊年終數字。

另外，有 53% 的企業表示，今年會發放中秋禮品給員工。若以企業發禮品的比例來看，則低於去年的 57.1%。根據調查，企業偏好的禮品前五名依序為「傳統月餅禮盒」(33.3%)、「鳳梨酥或蛋黃酥」(30.2%)、「文旦 (柚子)」(26.7%)，以及「甜點或餅乾、零嘴禮盒」(20.2%)、「綜合水果禮盒」(17.6%)。

不過，送禮也要送到心坎裡，根據調查，上班族今年最希望收到的中秋禮品，最想收到的就是「百貨、超商禮券」占了 47.6%，其次依序為「養生保健食品禮盒」(34.4%)、「咖啡禮盒」(30.5%)，以及「鳳梨酥或蛋黃酥」(27.6%)、「冰淇淋月餅」(26.7%)。

楊宗斌提醒，某些行業的送禮禁忌更需要注意，特別是諧音、造型因素。例如對大眾傳播業、醫護業，盡可能不要送鳳梨酥象徵「旺旺來」的禮品，甚至連芒果以及相關製品也盡量避免，因為象徵「忙不停」。