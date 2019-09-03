各國佈建5G基礎設備激勵 光通訊廠營運看俏

受貿易戰、英國拖歐議題影響，台股今 (5) 日反量縮下跌，隨著各國持續佈建 5G 基礎建設，光通訊族群再成盤面焦點，各家營運表現看俏，光環 (3234-TW) 早盤一度攻漲停，華星光 (4979-TW)、波若威 (3163-TW)、上詮 (3363-TW) 表現也不俗。

5G 仍是未來發展重點，各國加速建設進程，激勵相關 5G 概念股成為盤面焦點，其中光通訊族群表現強勁，光環創下 4 個月以來新高，華星光同樣漲逾 4%，波若威也力守盤上。

研調機構 Gartner 日前預測，今年全球 5G 網路基礎設施收入將達 22.11 億美元 (約 693.66 億元)，明年更可望成長 89%，達到 41.76 億美元 (約新台幣 1310 億元)，全球包含美國、韓國、瑞士、芬蘭、英國等地的電信通訊商，約 7% 已開始部署相關 5G 基礎設施。

而不只美國、韓國、英國等地加速 5G 建設布局，中國今年 6 月也宣布提前釋照，台灣加快 5G 基礎建設，NCC 上月就公布 5G 第一波釋照底價，預計將從 9 月 4 日至 10 月 3 日受理申請，年底開始競價，若順利完成釋照，明年年中可望開台。

法人表示，雖然 5G 相關概念股今年上半年受美中貿易戰、華為禁令影響，部分客戶需求稍有延緩，但 5G 通訊發展已成為各國積極布局的方向，在 5G 規格和需求提升的情況下，預期包含光通訊產品、被動元件等個股未來仍有一定的成長動能。