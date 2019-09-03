南亞科8月營收攀9個月高點 上調位元銷售量至季增逾25%

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今 (3) 日公告 8 月合併營收 52.22 億元，受惠旺季需求增溫，銷售量月增 7-9%，帶動營收月增 14.12％，年減 36.57%，創近 9 個月高點；前 8 個月累計營收 336.11 億元，年減 43.78%。南亞科指出，由於 DRAM 供需逐步平穩，上調本季位元銷售量季增幅度，由 14-16% 上調至逾 25%。

南亞科指出，8 月受惠季節旺季需求增加，銷售量較上月增加約 7-9%，第 3 季因各應用市場區塊旺季，DRAM 供需逐步平穩，上調本季位元銷售量成長幅度，由季增 14-16% 上調至逾 25%。

展望本季，南亞科總經理李培瑛先前表示，適逢各應用市場需求旺季，銷量可望雙位數成長，而銷售動能成長、價格跌幅縮減，對營運都是正向，但仍有大廠庫存去化情況、美中貿易戰、日韓爭端等不確定性，影響市場情況，對於不確定因素還要持續觀察。

外資看好，由於終端客戶歷經超過 3 季的庫存去化，庫存水位普遍偏低，第 3 季旺季需求動能增溫，DRAM 價格也可望落底，看好 DRAM 廠下半年獲利表現將明顯回溫。

南亞科第 2 季毛利率 34.9%，跌破 40% 大關，季減 5.8 個百分點，營益率 22.5%，季減 4.1 個百分點，雙率均寫 10 季低點。雖然銷售量季增 3 成，但受到 ASP 較上季衰退逾 1 成影響，稅後純益 27.49 億元，季減 23.3%，年減 75.5%，每股純益 0.9 元，稅後純益與 EPS 均為 11 季低點。