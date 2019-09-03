光寶科出售SSD事業予東芝記憶體 研調看好綜效可期

光寶科 (2330-TW) 日前宣布，將以股權出售方式，將固態儲存事業部 (SSD) 轉讓給東芝記憶體 (TMCHD)，預計明年 4 月完成交割。研調機構 TrendForce 旗下記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 認為，光寶科旗下固態儲存事業具效率與靈活度優勢，合併案綜效可期。

TrendForce 研究協理陳玠瑋指出，從雙方 SSD 產品線與市場地位來看，此次購併應有互補效果。東芝記憶體在 Enterprise SSD 市場經營上，以 SAS 和 SATA 介面產品為主要營收來源，但對於未來主流的 PCIe 介面，還在追趕龍頭廠商的階段。反觀光寶科，Enterprise SSD 產品線目前主打的就是 PCIe 介面，且已有打入龍頭資料中心 / 伺服器 OEM 的量產經驗。

在 Client OEM 和 Client Retail SSD 市場方面，東芝記憶體雖然佔有一席之地，但是市占率始終無法大幅提升，即便之前已合併通路品牌廠 OCZ，也未見明顯起色。相較之下，光寶科雖不具備 NAND Flash 廠所具備的 Client SSD 成本優勢，但仍憑借軟體研發實力與生產彈性，在 Client OEM 和 Client Retail 市場建立不錯的口碑。

TrendForce 認為，未來雙方合併後，若銷售策略正確、分工明確，並結合雙方研發能量，憑著東芝記憶體原廠具備的深厚 NAND Flash 相關研發資源與 OEM 端的測試、認證經驗，加上光寶科所擁有的研發能量、效率與靈活度，此次購併案應能發揮一加一大於二的綜效。