南山工會陳情要求重罰南山人壽 金管會：釐清事證中

南山工會今 (3) 日至金管會陳情，要求金管會應嚴格檢視造成十幾萬件保單墊繳停效的系統除錯是否已經成功，並要求金管會依法重罰，對此，金管會表示正在釐清事證，南山人壽則表示，南山人壽境界系統皆已恢復系統上線前之服務水準。

南山工會理事長嚴慶龍表示，境界系統運作一年，出包不斷，內勤人員為改善錯誤超時加班、保單收費和理賠錯帳百出，要求金管會應嚴格檢視造成十幾萬件保單墊繳停效的系統除錯是否已經成功，更應該就這一年來內控失靈造成的經營危機，依法就主管機關權責予以重罰。

對此，金管會保險局組長蔡火炎代表接受南山工會陳情書，且表示有關南山人壽境界系統的問題，金管會已在積極處理，目前仍在釐清相關事實，釐清事實後會儘快依事證進行處理。

南山人壽則表示，該公司境界系統有關核保、理賠、收費、保單復效、契變作業以及電話客服中心之服務效能，皆已恢復系統上線前之服務水準。境界系統是將近百套系統整合為單一的平台，可提升營運效能及競爭力，並且協助客戶主動掌握各階段保障缺口，透過改造保險業服務流程，全面提升客戶體驗，重新定義保險業最佳營運模式。

針對境界系統上線初期所發生的問題，南山人壽表示，隨著系統整合成熟，以及全體內、外勤人員和第三方專家協助下，南山人壽已解決相關問題，系統正常穩定運作。未來南山人壽亦將持續優化系統，以充分展現系統優勢，協助各通路更有效率地拓展業務，並提供客戶更即時、全方位的保險服務。