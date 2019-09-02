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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月02日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00672L 元大S&P原油正2          8712         0    00637L 元大滬深300正2        -22610         0  
00677U 富邦VIX                 7795         0    00632R 元大台灣50反1         -14594         0  
2888   新光金                  5527     -7575    020000 富邦特選蘋果N          -7961         0  
00850  元大臺灣ESG永續         3663     32238    0056   元大高股息             -6966     -5672  
2481   強茂                    1472      5773    03611C FBVIX元大92牛06        -6427         0  
3481   群創                    1428    -63646    01001T 土銀富邦R1             -6427         0  
3338   泰碩                    1385      -577    01002T 土銀國泰R1             -6427         0  
2323   中環                    1277      6080    01003T 兆豐新光R1             -6427         0  
2352   佳世達                  1189      1478    01004T 土銀富邦R2             -6427         0  
00708L 元大S&P黃金正2          1068         0    01007T 兆豐國泰R2             -6427         0  
00738U 元大道瓊白銀            1014         0    01009T 王道圓滿R1             -6427         0  
2317   鴻海                    1000    -16697    01010T 京城樂富R1             -6427         0  
4414   如興                     847      1167    00655L 國泰中國A50正2         -4141         0  
2367   燿華                     756     13386    00633L 富邦上証正2            -3479         0  
3034   聯詠                     701     -1697    1101   台泥                   -3028     -7825  
2324   仁寶                     626    -29828    2886   兆豐金                 -2231    -18266  
00852L 國泰美國道瓊正2          601         0    2368   金像電                 -1810     -1938  
1314   中石化                   593     -4044    2478   大毅                   -1171     -2389  
3037   欣興                     588        26    2330   台積電                 -1100      -846  
2401   凌陽                     568       155    2340   光磊                   -1091        82  
00650L FH香港正2                554         0    2376   技嘉                    -956      4660  
2408   南亞科                   552      3584    2882   國泰金                  -878    -16881  
2371   大同                     541       843    2890   永豐金                  -855     -6153  
4943   康控-KY                  531       445    2449   京元電子                -830     -5562  
4919   新唐                     482       736    2892   第一金                  -826      1657  
0050   元大台灣50               470      6383    2887   台新金                  -788    -24859  
2303   聯電                     461      8232    4927   泰鼎-KY                 -742     -2871  
2338   光罩                     457      1110    00636  國泰中國A50             -635     -4372  
00638R 元大滬深300反1           450         0    2027   大成鋼                  -611      -663  
6153   嘉聯益                   435      2329    1301   台塑                    -610     -8073  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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