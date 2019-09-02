◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月02日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00672L 元大S&P原油正2 8712 0 00637L 元大滬深300正2 -22610 0 00677U 富邦VIX 7795 0 00632R 元大台灣50反1 -14594 0 2888 新光金 5527 -7575 020000 富邦特選蘋果N -7961 0 00850 元大臺灣ESG永續 3663 32238 0056 元大高股息 -6966 -5672 2481 強茂 1472 5773 03611C FBVIX元大92牛06 -6427 0 3481 群創 1428 -63646 01001T 土銀富邦R1 -6427 0 3338 泰碩 1385 -577 01002T 土銀國泰R1 -6427 0 2323 中環 1277 6080 01003T 兆豐新光R1 -6427 0 2352 佳世達 1189 1478 01004T 土銀富邦R2 -6427 0 00708L 元大S&P黃金正2 1068 0 01007T 兆豐國泰R2 -6427 0 00738U 元大道瓊白銀 1014 0 01009T 王道圓滿R1 -6427 0 2317 鴻海 1000 -16697 01010T 京城樂富R1 -6427 0 4414 如興 847 1167 00655L 國泰中國A50正2 -4141 0 2367 燿華 756 13386 00633L 富邦上証正2 -3479 0 3034 聯詠 701 -1697 1101 台泥 -3028 -7825 2324 仁寶 626 -29828 2886 兆豐金 -2231 -18266 00852L 國泰美國道瓊正2 601 0 2368 金像電 -1810 -1938 1314 中石化 593 -4044 2478 大毅 -1171 -2389 3037 欣興 588 26 2330 台積電 -1100 -846 2401 凌陽 568 155 2340 光磊 -1091 82 00650L FH香港正2 554 0 2376 技嘉 -956 4660 2408 南亞科 552 3584 2882 國泰金 -878 -16881 2371 大同 541 843 2890 永豐金 -855 -6153 4943 康控-KY 531 445 2449 京元電子 -830 -5562 4919 新唐 482 736 2892 第一金 -826 1657 0050 元大台灣50 470 6383 2887 台新金 -788 -24859 2303 聯電 461 8232 4927 泰鼎-KY -742 -2871 2338 光罩 457 1110 00636 國泰中國A50 -635 -4372 00638R 元大滬深300反1 450 0 2027 大成鋼 -611 -663 6153 嘉聯益 435 2329 1301 台塑 -610 -8073 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股