〈群益期貨〉與卡崔那同等級的五級颶風多利安提前北轉 侵襲美東人口密集區

每年 8 月至 9 月是美國颶風的好發期，平均中位數是在 9 月 10 日，怪獸級颶風多利安 (Dorian) 襲美，時速高達 150 英里 (達 250 公里 / 時以上)，比全世界網球發球最快的世界紀錄還要快，這是 30 年來侵襲美國東岸最強大的颶風。



原本預計穿過佛羅里達州，直撲墨西哥沿岸，但多利安提早北轉，變成侵襲美國東部的颶風，而且颶風強度達到五級，這已是 2005 年 8 月 23 日卡崔那颶風 (Katrian) 的等級了，不走墨西哥灣，反而是直掃美國東岸是比較少見的。



由於東岸不是煉油區，是經濟最發達，人口最密集的區域，PADD1 單位面積汽油消費是南部 PADD2 的 20 倍，大約 1/10 的土地面積，但汽油消費量卻是二倍大於 PADD2，一般來說二級以下的颶風對汽油消費的影響平均是 - 0.5%，三級以上均值則是 - 4.8%，而這次的 Dorian 是五級的，走東岸對需求面的影響遠大於供給面。



且颶風除了掃東部沿岸外，還沿著海岸線往北走，時間又拖得特別長，因此對汽油消耗的負面影響更大，原本週末川普有一趙訪問歐洲的行程，因此不得不取消了，佛羅里達州與俄亥俄州傳統上被視為總統選舉最具關鍵性的兩個大搖州，誰同時取得這兩個州的選舉人票，幾乎是九成以上會當選美國總統，因此川普也不敢輕忽。

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