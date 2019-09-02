

◆盤勢分析

1. 美國海關及邊境保衛局宣布自 9 月 1 日起對中輸美進口商品徵收 15% 的關稅，對於這些過境商品將沒有寬限期，涵蓋受影響產品清單上的所有 (中輸美) 商品包括智慧手表、藍牙耳機、平板電視及多項鞋款等。象徵美國消費領先指標的密大消費者信心指數公布 8 月數值報 89.8 創下二年新低，上週五美股漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.13 至 0.61％，美股四大指數短期震盪整理。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利於反彈延續。

(2)均線：支撐為月線 (約在 10,450 點) 附近，壓力為季線 (約在 10,660 點) 附近。

(3) 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 137 點附近，壓力為 142 點附近，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值大於 50，短線偏多。近期法人著墨較深的族群包括 IC 設計、PCB、遊戲、設備、生技、內需等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在月線之上並收復季線，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、工業 4.0、生技、內需、運動風、金融、車用等。

5. 軸承大廠新日興（3376）繼去年打入蘋果無線耳機 AirPods 2 供應鏈之後，今年再度取得 AirPods 3 訂單，並且因蘋果製程改變，一舉躍居 AirPods 3 軸承主要供應商，下半年營運看俏。

6. 三星即將推出新一代 A90 系列中階智慧手機，市場傳出，將可望導入 5G 連網功能，且硬體功能將可望直逼旗艦機等級，使該款手機備受市場矚目。神盾（6462）已經成功拿下 A90 螢幕下光學指紋辨識 IC 訂單，並已經開始量產出貨，下半年訂單將可望逐季看增。

7. 為避關稅，蘋果火力提早開滿，據了解，面對 12 月 15 日手機將被加徵關稅影響，今年 iPhone 組裝廠 4968 和碩、2317 鴻海提前至 8 月中下旬組裝新 iPhone，包括 2330 台積電、3008 大立光、3406 玉晶光等供應鏈也都全力支援，不僅 8 月營收有機會反應提早組裝的利多，iPhone 出貨旺季更不排除可望一路旺到 12 月中旬關稅生效前。

8. 國泰人壽、富邦人壽昨（1）日宣布調降 9 月利變保單宣告利率，全球人壽今天也將跟進下調。三家壽險業者共約 266 張保單同步「降息」，新台幣保單宣告利率約降到 2.25%、美元保單降到 3.2%，都是今年以來最低，人民幣與澳幣保單也都降，保戶每月拿回的增值回饋金跟著縮水。

