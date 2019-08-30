三大法人買超金額逾2月新高 外資大買台積電、鴻海1.7萬張

台股今 (30) 日大漲 155.62 點或 1.49%，收 10618.05 點，三大法人同步買超共 172.56 億元，其中外資買超 151.09 億元，均為逾 2 個月單日最大買超金額，期貨也同步偏多，個股方面，台積電、鴻海均外資獲大買逾 1.7 萬張，面板雙虎也同步獲得加碼。

外資今日買超 151.1 億元、投信買超 2.37 億元、自營商買超 19 億元；台指期淨多單方面，外資淨多單增加 1676 口，來到 4.77 萬口，三大法人單日淨多單增加 2333 口，未平倉口數來到 2.12 萬口。

外資今日買超前 10 名，第 1 名新光金 4.45 萬張、第 2 名群創 4.38 萬張、第 3 名友達 3.32 萬張、第 4 名耀華 2.29 萬張、第 5 名永豐金 2.12 萬張、第 6 名台積電 1.75 萬張、第 7 名鴻海 1.7 萬張、第 8 名元大 S&P 原油正 2 1.38 萬張、第 9 名元大台灣 50 1.38 萬張、第 10 名緯創 1.3 萬張。

外資今日賣超前 10 名，第 1 名富邦 VIX 5.75 萬張、第 2 名華泰 5939 張、第 3 名華通 4604 張、第 4 名仁寶 3909 張、第 5 名泰碩 3573 張、第 6 名兆赫 3265 張、第 7 名中鼎 2574 張、第 8 名聯詠 2528 張、第 9 名中美晶 2447 張、第 10 名台表科 2446 張。

投信今日則大舉加碼 PCB 族群，買超前 3 名分別為耀華 4191 張、華通 3628 張、楠梓電 1729 張，另外投信也買超聯詠 1071 張、佳世達 1000 張。

記憶體族群則遭到投信賣超，華邦電 4266 張、南亞科 1642 張分居投信賣超 1、2 名，另外，投信也賣超散熱股，泰碩 1383 張、奇鋐 1191 張。

分析師指出，大盤今日突破盤整區間，成交量明顯放大，雖表現相對正向，但美、亞股近期都來到整理區間上緣，且未有明顯突破，預期短線台股要向上攻堅，仍有一定難度，加上資金並未明顯回流至亞洲，恐壓抑股市表現。