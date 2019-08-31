堅守中國！Basic Fun執行長：出走後 誰知道川普下一步又要對付誰

在一系列美商出走中國的報導中，玩具公司 Basic Fun 卻決定繼續在中國生產。

Basic Fun 微型街機玩具 Mini Arcade Games（圖片：官網）

該公司旗下產品包括小木屋 Lincoln Logs、微型街機遊戲和其他，90% 產品均為中國製造。該公司執行長 Jay Foreman 週五表示，川普總統的行徑難以捉模，公司無法就這樣吞下川普「離開中國」的建議。

Foreman 表示，「如果一發生這情況，我們就開始行動 (出走)，他接下來又把矛頭轉向其他國家，那我們接著又要去哪？」他質疑川普一週前的推文，川普在推文中要美商立刻尋找中國替代地點，以避免受關稅波及，並建議美商回歸美國。

「這個貿易政策如果沒有一個合理的理由，實在難以計畫。」Foreman 批評川普之際，也正是川普新一輪對中國貨品的進口關稅將於週日生效之時。

原本該關稅計畫加徵中國進口貨品 10% 稅率，但爾後因應中國報復而拉高到 15%，內容包含衣服、鞋類、消費電子和玩具。新關稅第二波將於 12 月 15 日生效，涵蓋項目包括手機、筆電等。

雖然川普盼望美商回歸，但 Foreman 表示，川普的願望對他的公司來說不切實際、最最下策，因為公司開發的高效供應鏈都在中國，而且目前沒有可用的玩具替代製造地點。

Foreman 表示，「我不知道美國消費者能否接受印度工廠出品的玩具。至於回歸美國，美國根本沒有製造玩具的人力。」

他還提到，產線移至印度也同樣有風險，因為川普已經開始批評印度的貿易政策。今年稍早，川普取消了印度的優惠地位，原本價值數十億美元的印度進口貨品享有免徵關稅的條件。川普 7 月時又發推特表示，印度對美國貨品加徵的關稅「已不能再接受」。

印度不成，那越南呢？

貿易戰火下，大量製造業者奔向越南，但 Foreman 卻認為，越南並非可持續性發展的地點。「越南的規模只有中國的十分之一，如果你將中國的 5% 產量移至越南，那越南一整年的產能都滿載了。」

「政府看起來正製造一個『除了漲價、別無他法』的問題，並從企業和所屬員工身上拿走獲利。」

Foreman 表示，公司配合的零售商均反應會自行吸收關稅，不會轉嫁消費者，至少短期內不會立刻轉嫁，但他認為消費者最終仍會感受到痛苦。

「如果零售商不接受漲價，那麼全美中小型、甚至最後大型企業都將得自行吞下關稅而不能轉嫁，這意味我們能投資和擴張的資金越來越少，我們能打廣告促銷的資金減少，能夠發放的員工聖誕獎金、加薪幅度也會更少。」

摩根大通估計，如果新一輪關稅真的在週日落實，那麼美國家庭平均每年將虧損 1000 美元。根據密歇根大學的最新調查，8 月份美國消費者信心指數下降程度創 2012 年以來最大。

Foreman 認為，那些受關稅衝擊的貨品「明年某個稍晚的時刻起」就會廣泛漲價，屆時「很多企業都會受苦，不只是企業主，每一位美國人都會因為企業獲利下降而蒙受損失。」