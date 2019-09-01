〈觀察〉 金融業搶資金回流商機 打造差異化才有利可圖

美中貿易戰加上全球反避稅浪潮，迎來台商資金鮭魚返鄉，讓銀行燃起新希望，期盼能因此挹注財富管理業務，但銀行更該思考的是，要如何打造商品服務差異化，擺脫過去一窩蜂與殺價搶客的老毛病，才能將商機轉換成貨真價實的獲利。

台灣銀行家數過多，Overbanking 造成商品同質性高，各家銀行服務模式、銷售商品幾乎一模一樣，再客戶有限的情況下想要爭取客戶青睞，經常搬出價格優勢，不是加碼給存款優惠就是卯起來殺價搶客，結果犧牲的就是收益與獲利表現。

商品同質性高另一個風險是，當市場景氣反轉或政策調整時，銀行的收益表現也會跟著明顯波動，以儲蓄險保單為例，過去幾年在銀行通路大力推展下，成為銀行手續費主力來源，財富管理來自保單銷售手續費比重高達 7 成以上，但隨宣告利率下滑，導致買氣轉弱，銀行手續費收入也因此受衝擊，上半年銀行手續費衰退，幾乎都與保單買氣衰退有關。

而銀行為彌補儲蓄險保單的手續費缺口，紛紛改推「連結目標到期債基金」的投資型保單，也因為銀行、保險業卯起來狂賣，還一度驚動金管會將相關銷售列為金檢對象。

以目前政策態度與市場態勢來看，儲蓄險保單未來對銀行收益貢獻將逐漸弱化，現階段雖有投資型保單可以幫忙撐場，但可以預見的是，在景氣成長動能趨弱，加上美中貿易戰干擾，萬一景氣反轉直下，勢必削弱投資型保單買氣，屆時對銀行手續費收益來說，無疑是一大衝擊。

這波資金回流浪潮，部分匯回金額允許可投資金融商品，對銀行來說固然是值得把握的潛在商機，但如果市場仍是隨波逐流，什麼流行就狂賣某類商品，將策略重心單押某類商品，最後恐淪為白忙一場，無法如願挹注在實質收益上。