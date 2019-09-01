〈觀察〉嚴控高利儲蓄險 年底掀停售潮 明年恐現保費懸崖

金管會 5 月宣布將控管「高利率儲蓄險保單」，加上美債利率直直落，除了引發利變型保單宣告利率一降再降，甚至預期今 (2019) 年年底前出現停售潮，明年則因為此塊新契約保費收入劇減，進而出現「保費懸崖」，金管會不可不慎。

近年來，壽險業者大量銷售高利儲蓄險，導致保費收入過度成長，根據金管會保險局統計資料顯示，2018 全年新契約保費收入高達 1.17 兆元，其中儲蓄險占市場高達 7400 餘億元，占市場比重高達 54%。

為因應 IFRS 17 號公報，金管會 5 月出手管制調整商品結構，也就是降低保單的儲蓄成分、提高保障成分，以符合保險本質。

6、7、8 月都見到保單降息潮，9 月恐有第五波調整，業者估新台幣利變保單利率下探 2.2%，美元利變險則低到 3.2%。隨著宣告利率一降再降，愈來愈沒「賺頭」，有壽險業者認為，今年底前會趁著保單還優於定存利率，會出現一波類似「停售潮」，消費者可能趕著買儲蓄險保單。

金管會希望壽險回歸保障需求，勢必會使新契約保費做出犧牲，壽險高層大膽預測，明年新契約保費收入將劇減，倘若保險給付高出新契約保費收入，保險業資金運用只能靠續期保費支撐，保費懸崖恐將使壽險業出現「現金流量」危機。

對此，壽險業建議將嚴控高利保單的實施日期延到明年下半年，也就是給予半年的緩衝期，金管會主委顧立雄也允諾正在研議採「漸進式」，畢竟金管會一味用圍堵的方式之際，更得指示保險局和保發中心研議新的商品，要用疏導方式，讓龐大的保險資金有去路。

保費收太少會有流動性風險、收太多有資金去化問題，金管會不只在時間表緩衝上須再思考，政策的配套如何擬定與引導才不會進退失據，更是穩定壽險產業的重要課題。