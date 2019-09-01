〈觀察〉貿易戰衝擊獲利有限 連接器業者「不變應萬變」

美中貿易戰發展轉趨趨嚴，但相較組裝代工客戶積極拓展中國外的產能，連接器 / 線束業者多認為，由於產品與終端應用價格相比，比重並不高，加上客戶也願意吸收運至中國外產地的運費，對獲利影響有限，目前還是「以不變應萬變」，伺機彈性調整生產基地。

連接器及線束產品在終端應用廣泛，從消費性筆電、遊戲機，到資料中心、車用部件等，都看得到蹤影，不過，業者指出，相較最後組裝成品的價格，連接器及線束在其中比重其實較低。

至於下游生產組裝廠因轉移生產基地，衍生出的運費部分，由於海運運費並不高，大多都由組裝代工客戶吸收，廠商指出，只要提前安排出貨排程、備建安全庫存，就能有效降低供應不及，導致斷料而影響下游客戶生產的情形。

因此，目前多家連接器業者均透露，目前沒有看到下游組裝代工廠，或是終端品牌客戶要求壓低價格的情形，直接銷美產品則看客戶是否全額吸收、或是雙方一同分攤。

雖然美中貿易戰多變，但各家業者多認為，對獲利衝擊相對有限，且資本支出需更審慎評估，因此將秉持「以不變應萬變」，以在不影響訂單、獲利的前提下，伺機調配生產基地。

另外，各廠商也積極提升非消費性產品的比重，積極朝向車用、綠能、資料中心等較高端應用作布局，但業者也坦言，最擔憂的還是貿易戰影響終端需求，需求放緩將是全面性的影響。