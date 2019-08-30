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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月30日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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宏洲              元大中型100          本盟              昶和     天仁     元大台灣50正2   
東華              富邦科技          喬山              大統新創 新紡                
大魯閣            元大電子          劍麟              本盟     佳和                
立益              元大台商50          精元              銘旺科   怡華                
佳和              元大MSCI金融          建準              旭隼     昶和                
聯發              富邦摩台          凌群              遠雄來   大統新創            
昶和              富邦發達          泰碩              統領     程泰                
本盟              富邦金融          創意              威宏-KY  百達-KY             
正道              元大MSCI台灣          群創              泰昇-KY  氣立                
瑞利              永豐臺灣加權          健策                       華電                
正峰新            富邦日本          世芯-KY                    元禎                
億泰              國泰日經225          茂林-KY                    毛寶                
懷特              元大歐洲50          立積                       日勝化              
士紙              元大日經225          科嘉-KY                    展宇                
燁興              元大美元指數          瀚宇博                     華廣                
千興              元大美元指數正2          柏承                       三福化              
威致              兆豐藍籌30反1          百一                       士紙                
華豐              國泰股利精選30          捷泰                       高興昌              
首利              元大S&P日圓反1          互億                       東明-KY             
麗正              富邦歐洲          聯茂                       六暉-KY             
東訊              FH彭博高收益債          超眾                       震旦行              
錸德              FH彭博新興債          昇陽半導體                   隴華                
倫飛              元大台灣高息低波          致新                       銘旺科              
虹光              FH富時高息低波          凌巨                       翔耀                
威盛              國泰RMB短期報酬          新天地                     太空梭              
浩鑫              富邦臺灣中小          杜康-DR                    奇鋐                
國碩              新光內需收益          陽光能源-DR                   立萬利              
銘旺科            FH美國金融股          吉源-KY                    聯德                
統懋              新光中國政金綠債          鼎炫-KY                    泰碩                
翔耀              新光投等債15+                                     玉晶光              
太空梭            新光ICE美國權值                                     力銘                
兆勁              台新全球AI                                     新至陞              
麗臺              味王                                         銘鈺                
吉祥全            宏洲                                         穎漢                
憶聲              東華                                         立積                
科風              大魯閣                                       迎廣                
力特              立益                                         昇陽半導體            
喬鼎              佳和                                         陞泰                
正達              聯發                                         偉聯                
晟鈦              昶和                                         華友聯              
聯德              本盟                                         愛山林              
同泰              利勤                                         皇昌                
新世紀            廣越                                         遠雄來              
誠研              正道                                         夏都                
誠創              瑞利                                         欣欣                
嘉威              正峰新                                       統領                
聯合再生          亞德客-KY                                     客思達-KY            
力銘              麗清                                         凱羿-KY             
亞太電            億泰                                         康師傅-DR            
達能              懷特                                         神州-DR             
太極              材料-KY                                      晨訊科-DR            
誠美材            士紙                                         一零四              
奕智博            燁興                                         欣天然              
慧友              千興                                         新海                
悠克              威致                                         秋雨                
友勁              華豐                                         欣高                
百一              首利                                         川飛                
捷泰              麗正                                         鋼聯                
天瀚              東訊                                         必應                
迅杰              錸德                                         科定                
華上              倫飛                                         基勝-KY             
光麗-KY           瑞昱                                         威宏-KY             
元晶              虹光                                         政伸                
華冠              威盛                                                             
裕豐              浩鑫                                                             
寶徠              國碩                                                             
皇昌              銘旺科                                                           
陽明              統懋                                                             
六福              翔耀                                                             
康師傅-DR          太空梭                                                           
聖馬丁-DR          兆勁                                                             
神州-DR           麗臺                                                             
同方友友-DR          吉祥全                                                           
晨訊科-DR          憶聲                                                             
友佳-DR           科風                                                             
陽光能源-DR          力特                                                             
精熙-DR           喬鼎                                                             
中福              正達                                                             
雷虎              晟鈦                                                             
中視              聯德                                                             
秋雨              同泰                                                             
新利虹            新世紀                                                           
國光生            誠研                                                             
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  聯合再生                                                         
                  力銘                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  太極                                                             
                  誠美材                                                           
                  奕智博                                                           
                  慧友                                                             
                  悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇昌                                                             
                  陽明                                                             
                  長榮航                                                           
                  遠雄港                                                           
                  六福                                                             
                  好樂迪                                                           
                  旺旺保                                                           
                  大洋-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生
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