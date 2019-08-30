◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月30日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 元大中型100 本盟 昶和 天仁 元大台灣50正2 東華 富邦科技 喬山 大統新創 新紡 大魯閣 元大電子 劍麟 本盟 佳和 立益 元大台商50 精元 銘旺科 怡華 佳和 元大MSCI金融 建準 旭隼 昶和 聯發 富邦摩台 凌群 遠雄來 大統新創 昶和 富邦發達 泰碩 統領 程泰 本盟 富邦金融 創意 威宏-KY 百達-KY 正道 元大MSCI台灣 群創 泰昇-KY 氣立 瑞利 永豐臺灣加權 健策 華電 正峰新 富邦日本 世芯-KY 元禎 億泰 國泰日經225 茂林-KY 毛寶 懷特 元大歐洲50 立積 日勝化 士紙 元大日經225 科嘉-KY 展宇 燁興 元大美元指數 瀚宇博 華廣 千興 元大美元指數正2 柏承 三福化 威致 兆豐藍籌30反1 百一 士紙 華豐 國泰股利精選30 捷泰 高興昌 首利 元大S&P日圓反1 互億 東明-KY 麗正 富邦歐洲 聯茂 六暉-KY 東訊 FH彭博高收益債 超眾 震旦行 錸德 FH彭博新興債 昇陽半導體 隴華 倫飛 元大台灣高息低波 致新 銘旺科 虹光 FH富時高息低波 凌巨 翔耀 威盛 國泰RMB短期報酬 新天地 太空梭 浩鑫 富邦臺灣中小 杜康-DR 奇鋐 國碩 新光內需收益 陽光能源-DR 立萬利 銘旺科 FH美國金融股 吉源-KY 聯德 統懋 新光中國政金綠債 鼎炫-KY 泰碩 翔耀 新光投等債15+ 玉晶光 太空梭 新光ICE美國權值 力銘 兆勁 台新全球AI 新至陞 麗臺 味王 銘鈺 吉祥全 宏洲 穎漢 憶聲 東華 立積 科風 大魯閣 迎廣 力特 立益 昇陽半導體 喬鼎 佳和 陞泰 正達 聯發 偉聯 晟鈦 昶和 華友聯 聯德 本盟 愛山林 同泰 利勤 皇昌 新世紀 廣越 遠雄來 誠研 正道 夏都 誠創 瑞利 欣欣 嘉威 正峰新 統領 聯合再生 亞德客-KY 客思達-KY 力銘 麗清 凱羿-KY 亞太電 億泰 康師傅-DR 達能 懷特 神州-DR 太極 材料-KY 晨訊科-DR 誠美材 士紙 一零四 奕智博 燁興 欣天然 慧友 千興 新海 悠克 威致 秋雨 友勁 華豐 欣高 百一 首利 川飛 捷泰 麗正 鋼聯 天瀚 東訊 必應 迅杰 錸德 科定 華上 倫飛 基勝-KY 光麗-KY 瑞昱 威宏-KY 元晶 虹光 政伸 華冠 威盛 裕豐 浩鑫 寶徠 國碩 皇昌 銘旺科 陽明 統懋 六福 翔耀 康師傅-DR 太空梭 聖馬丁-DR 兆勁 神州-DR 麗臺 同方友友-DR 吉祥全 晨訊科-DR 憶聲 友佳-DR 科風 陽光能源-DR 力特 精熙-DR 喬鼎 中福 正達 雷虎 晟鈦 中視 聯德 秋雨 同泰 新利虹 新世紀 國光生 誠研 誠創 嘉威 聯合再生 力銘 亞太電 達能 太極 誠美材 奕智博 慧友 悠克 友勁 百一 捷泰 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇昌 陽明 長榮航 遠雄港 六福 好樂迪 旺旺保 大洋-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 新海 中視 秋雨 新利虹 國光生