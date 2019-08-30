【華冠投顧】大盤轉多訊號已現 外資大買百億

#大盤短評： 多方結構防守看 08/30 低點 10504。

#盤勢分析

昨晚川普宣稱將與中國進行電話會議，激勵美股大漲，費城半導體更大漲 2.25%，這個盤可以說是完全就看川普的推特，就如我先前說的，消息面主導盤面波動，但接下來九月行情面臨兩個重點，第一就是下週五的非農就業數據，第二則是聯準會是否持續降息，但從目前盤面結構來看，正向發展的機率是較高的，因此第四季行情持續非常值得期待。

台股方面，今天量能接近 1500 億元同時跳空上漲，加上今天外資反手大買 153 億元，因此多頭關鍵點可上移至今天低點 10504，未來只要此點不收破，都是持續偏多思考，但雖然大盤站上月線，同時突破 08/22 高點 10596，局勢翻多確立，但是月線仍未翻揚，因此下週仍然有震盪可能，但整體來說已經是可以持續布局多方。

#個股方面

大盤翻多確立，但今天漲的族群除了權值股以外反而動到跌深的被動元件，指標股 2327 國巨漲停，2478 大毅、6173 信昌電、2492 華新科都有大漲表現，但是由於年線、半年線皆未翻揚，持續先以反彈看待較安全，而先前不斷提醒雖然展望佳，但基期已高的散熱族群，今年則勢相對弱勢，指標股 6230 超眾與 3324 雙鴻皆出現重挫，且近期強勢的 3338 泰碩更是吃跌停板，持續建議布局其他基期相對低的 5G 相關供應鏈如石英元件、封測，或整理已久的基地台相關個股。

華冠投顧 - 范振鴻