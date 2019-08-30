【華冠投顧】幸運星-拉大出小盤……追追追，很容易槌槌槌！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：2327 國巨、2492 華新科、2478 大毅、2368 金像電、2367 燿華

【前言】8/6 當大家都在恐慌時，老師請大家貪婪彎腰撿黃金，並贈送浴火鳳凰飆股，8/16 繼續帶會員買 Only One 飆股系列…… 恭喜跟上來的粉絲群好友都大賺 8 月囉…… 今天頗有拉大股出小股的味道…… 勿亂追！！要冷靜喔……

中美九月恢復談判有望利多加持，道瓊大漲 326 點，費半大漲 2.26%。台股島狀反轉大漲 155 點，今日專拉 (1) 大型股、(2)跌深股，台灣 50 成份股僅 2408 南亞科一檔下跌，其餘 49 檔權值股全數上漲！！權王 2330 台積電、2317 鴻海、3008 大立光、2474 可成、4938 和碩、2308 台達電、2409 友達、3711 日月光投控，台塑四寶 1301 台塑、1303 南亞、1326 台化、6505 台塑化，金融 F4 2881 富邦金、2882 國泰金、2886 兆豐金、2891 中信金，跌深族群被動元件 2327 國巨、2492 華新科…… 大漲 155 點，過 8/22 高點 10596 點，日 K 連四紅，週 K 連兩紅，月線留下 438 點的長下影線，成交量擴大到 1,471 億。

OTC 由跌深的被動元件拉抬，如 6173 信昌電、5317 凱美，11:00 後有拉大股出小股的跡象，如散熱 3338 泰碩、3324 雙鴻、6230 超眾，以及 2401 凌陽、8358 金居、3438 類比科、6664 群翊、6411 晶焱、3221 台嘉碩、9951 皇田、3511 矽瑪、6438 訊得、8431 匯鑽科、6679 鈺太，收盤漲幅收斂為 0.47%，成交量放大至 338 億……

跌深的被動元件是今日主角，2327 國巨、2478 大毅、3624 光頡漲停板，6173 信昌電、2492 華新科、6284 佳邦、2456 奇力新、3026 禾伸堂、2375 智寶、5317 凱美……PCB 續強的有 2368 金像電、2367 燿華、2316 楠梓電等。生技波段股「兩岸惡勢力」3218 大學光因兩岸眼科手術與眼鏡驗光儀器成長快速，在大陸人口高達 14 億內需龐大下，因 3C 產品普及，使兩岸老花眼及年輕人都視力惡化嚴重…… 眼科手術與儀器進入門檻又過高……3218 大學光已漸漸成為屬寡占事業「孤門獨市」，所以讓 3218 大學光業績持續表現優良，上半年 EPS 已達 1.57 元（已超過去年前三季 EPS 1.41 元），全年 EPS 預估將超過 3 元，今天股價再度上漲，以 49.1 元創新高……

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