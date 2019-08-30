台股盤後—電金族群齊走強 成交量擴增 大漲逾百點站上10600點

由於美中雙方可望恢復談判，貿易戰有機會緩解，激勵台股今 (30) 日跳空強漲表態，由電子三雄領軍走強，台塑四寶也帶動傳產權值股同步上攻，國泰金、富邦金等金融權值股齊走揚，終場大漲 155.62 點，收在最高點 10618.05 點，成交量擴增至 1471.3 億元，周線上漲 79.94 點，周 K 雖連 2 紅，惟月線收黑。

台股今日上市股全數收紅，其中以其電族群表現最強勢、上漲 2.73%，其次為塑膠指數、漲幅 2.34%，油燃指數以 2.29% 緊追在後。

櫃買市場今日同樣走勢強勁，終場上漲 0.65 點，以 138.52 點作收，成交量約 338.6 億元；上櫃指數部分，僅觀光、機械、資服、其他、其電、文創、鋼鐵、遊戲指數收黑，其餘指數均收紅，其中以半導體族群表現最強勢、上漲 1.03%，跌幅最重的是遊戲指數、下挫 0.67%。

電子三雄方面，台積電跳空後開高走高，終場上漲 1.97%，收在 259 元；股王大立光上漲 1.17%，收在 3890 元，收復年線，並蓄勢挑戰季線；鴻海表現同樣強勢，股價開高走高，終場大漲 3.2％，收在 74.2 元，成功突破月線。

被動元件族群今日上演大反攻，國巨、大毅亮燈漲停，信昌電強漲逾 9%，華容、華新科大漲逾 7%，蜜望實、禾伸堂、奇力新大漲超過 6%，智寶也上漲逾 5%。

印刷電路板族群強漲，燿華大漲 8%，楠梓電、金像電強漲逾 7%，新復興上漲逾 6%，建榮上漲超過 3%，敬鵬也有超過 2% 的漲幅。

IC 設計族群今日同樣續強，旺玖大漲超過 5%，虹冠電漲幅逾 4%，瑞昱、海德威、茂達、聯詠、矽創、群聯表現也都不俗。

國泰證期分析師蔡明翰指出，大盤突破盤整區間，成交量明顯放大，雖表現相對正向，但美股與亞股近期都來到整理區間上緣，且並未有明顯突破，預期短線台股要向上攻堅，仍有一定難度，加上資金並未明顯回流至亞洲，恐壓抑股市表現。

蔡明翰認為，台股短線若要上攻，得由國際股市突破整理格局領漲，而在美中雙方可望協商之下，預期台股中長線仍會趨向偏多格局表現。