美國PNC銀行宣布加入RippleNet 為商業用戶提供跨境支付解決方案

外媒《Fintech Futures》8 月 29 日報導，美國 PNC 金融服務集團財務管理部門現已向其商業客戶提供基於 RippleNet 的跨境支付解決方案。

PNC 聲稱，透過 RippleNet 解決方案，該機構將「能立即收到來自海外的款項，改變他們管理跨境應收張目的方式，同時更有效管理營運資金」。

據了解，RippleNet 具備兩項專注於降低成本和等待時間的主要功能，首先是使用 xCurrent 支付協議的消息系統，專注於提供銀行系統的交易結算並以此提高流動性；其次則可使用 Ripple 原生加密貨幣 XRP 透過 xRapid 解決方案進行快速交易。

過去，xCurrent 和 xRapid 均為各自獨立的金融產品，但如今，RippleNet 的網絡參與成員將能兩者兼用。據悉，PNC 早在 2018 年 9 月就曾披露打算使用 xCurrent 的計畫。

與此同時，另一家跟 Ripple 合作密切的日本金融巨頭 SBI 集團旗下子公司晨星日本宣布，凡持有 100 股或以上的股東均可獲得 30 枚 XRP 作為紅利，對此，符合條件的股東必須先在該公司運營的加密貨幣交易所 SBI VC Trade 內開設交易帳戶。

與此同時，SBI Holdings 還與 Ripple 建立了合資企業 SBI Ripple Asia，該合資企業於去年成立，並使用 Ripple 的 xCurrent 解決方案提供銀行之間實時轉移資金的功能。但據悉，該方案並未使用 XRP。

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