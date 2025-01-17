鉅亨買幣速報 - 瑞波幣(XRP)24小時成交量超過32.06億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%

鉅亨網新聞中心 2025-01-17 17:15

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24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；Phala.Network(PHA)24小時漲幅2.71%。

24小時跌幅：Saga(SAGA)24小時跌幅21.5%；唯鏈幣(VET)24小時跌幅16.2%；柚子幣(EOS)24小時跌幅17.1%。

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