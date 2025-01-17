鉅亨買幣速報 - 瑞波幣(XRP)24小時成交量超過32.06億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%
鉅亨網新聞中心 2025-01-17 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格102,209.5美元，24小時漲跌幅+3.42%；以太幣(ETH)現報價格3,412.63美元，24小時漲跌幅+3.10%。
亮點幣種：瑞波幣(XRP)24小時成交量達32.06億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達31.7億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達16.19億美元。
24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；Phala.Network(PHA)24小時漲幅2.71%。
24小時跌幅：Saga(SAGA)24小時跌幅21.5%；唯鏈幣(VET)24小時跌幅16.2%；柚子幣(EOS)24小時跌幅17.1%。
近一週漲幅：DEGO(DEGO)近一週漲幅12.8%；TROY(TROY)近一週漲幅12.7%；FTT(FTT)近一週漲幅11.6%。
近一週跌幅：瑞波幣(XRP)近一週跌幅39.6%；Prometeus(PROM)近一週跌幅33.4%；Liquity(LQTY)近一週跌幅30.5%。
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