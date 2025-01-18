鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過38.29億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%

鉅亨網新聞中心 2025-01-18 17:15

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24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；Lido DAO(LDO)24小時漲幅10.2%。

24小時跌幅：RAY(RAY)24小時跌幅20.7%；SOL(SOL)24小時跌幅10.9%；JITO(JTO)24小時跌幅10.6%。

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近一週漲幅：Firo(FIRO)近一週漲幅9.23%；TROY(TROY)近一週漲幅7.56%；MBL(MBL)近一週漲幅7.36%。