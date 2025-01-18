鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過37.76億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%

鉅亨網新聞中心 2025-01-18 10:15

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24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；哈希圖(HBAR)24小時漲幅7.6%。

24小時跌幅：Bonk(BONK)24小時跌幅15.1%；AMP(AMP)24小時跌幅14.6%；RUNE(RUNE)24小時跌幅12%。

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近一週漲幅：Firo(FIRO)近一週漲幅9.23%；TROY(TROY)近一週漲幅7.56%；MBL(MBL)近一週漲幅7.36%。