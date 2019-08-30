中國電信發布《5G 時代區塊鏈手機白皮書》 祭5大應用場景

中國電信區塊鏈與數位經濟聯合實驗室， 8 月 27 日在「2019 中國國際智能產業博覽會」上發布《5G 時代區塊鏈智能手機白皮書》，描述中國電信一手打造的區塊鏈應用生態，用獨有去中心化技術，引領數位經濟新變革，為 5G 手機提供更安全的硬體底層架構，推助 5G 手機逐步成為去中心化運算和數據的節點，形成新的價值傳輸網絡，塑造手機使用安全生態體系。

白皮書指出，中國電信區塊鏈與數位經濟聯合實驗室，搭建區塊鏈創新底層基礎平台，研發基於 SIM 卡的區塊鏈數位資產管理體系，其中， SIM 卡是數位資產管理流量入口，既是數位資產交易平台，也是實名制數位資產的社交生態。

5G 區塊鏈手機 5 大應用場景

應用場景方面，白皮書指出，5G 區塊鏈手機有數位身份認證、金融應用、供應鏈溯源應用、司法應用和快遞行業應用等 5 大應用場景。

1. 數位身份認證：區塊鏈技術為去中心化數位身份提供一種全新的技術路線，可通過身份 ID 來驗證用戶的身份，用戶再也無需牢記登入帳號、密碼，這類傳統上的驗證標記。此外，任何網站都適用 ID 作 為用戶登錄的一種方式，也都可以作為 ID 的身份提供者，既解決了問題而又不需要依賴中心化的網站來確認數位身份。

2. 金融應用：5G 區塊鏈手機的優勢在於可依靠程式算法自動記錄信用相關信息，信息透明、不可篡改、使用成本低。商業銀行在客戶申請貸款時，貸款機構在獲得用戶授權後可直接調取 5G 區塊鏈手機中相應的數位身份信息數據直接完成徵信，而不必再到央行申請信息查詢。降低法律合規成本，防止金融犯罪，記載於區塊鏈中的客戶信息與交易記錄，有助於銀行識別異常交易，並有效防止欺詐。

3. 供應鏈溯源應用：區塊鏈技術依託其具有的數據不可篡改、交易可追溯以及時間戳的存在性證明機制，5G 區 塊鏈手機作為載體，能夠有效解決供應鏈體系內各參與方在數據被篡改時產生的糾紛，實現有效的追責和產品防偽，可打通採購、生產、物流、銷售、監管環節。

4. 司法應用： 5G 區塊鏈手機可通過共識算法向電子數據引入現實時間維度。保障電子證據的安全存儲和不可篡改。基於區塊鏈的電子證據生成、存儲、提取、驗證體系將能夠實現對電子數據作為證據原始性與真實性的保證，從而對網路上行為的真實性與法律有效性進行確認。

5. 快遞行業應用：5G 區塊鏈手機利用數位簽名和公私鑰加解密機制，可以充分保證寄件人和收件人等寄遞信息安全。在派送過程中，只需要雙方手機端私鑰簽名，想知道信件是否已簽收，只需查詢區塊鏈即可。另外，通過區塊鏈技術可以追溯快遞物品的銷售和寄遞整個流程，透過 5G 區塊鏈手機的實名認證機制，一旦發現假貨時即可追溯寄件方，同時也可追查貨物冒領者，有效解決物品的溯源防偽問題。

至於創新方案設計層面，中國電信區塊鏈與數位經濟聯合實驗室針對傳統手機中存在的詐騙、電話騷擾、手機丟失、信息不可靠等重點問題，結合區塊鏈、5G 等技術，提出一個「安全平台、獨立身份認證、多級別應用」的區塊鏈手機研究方案。

白皮書還分析稱，現在的區塊鏈手機尚未獲得廣泛生產，現有的區塊鏈手機商家大多以區塊鏈錢包來炒作市場熱點，並沒有在區塊鏈技術上取得突破。這些因為導致現有的區塊鏈手機表現欠佳，因而阻礙了它們在市場上的廣泛使用。

今年 6 月，中國工業和信息化部正式向三大電信運營商中國移動、中國聯通、中國電信和中國廣播電視網絡有限公司發布了 5G 牌照，標誌著 5G 網絡商用正式開始，中國即將進入 5G 時代。

在業內人士看來，5G 時代將為區塊鏈帶來萬億市場紅利，因為 5G 將為區塊鏈行業帶來更高性價比的通信服務，極大降低區塊鏈節點的接入和運營成本，同時可以滿足特定應用場景的通信需求，實現服務不同用戶的個性化需求，有效推動區塊鏈在應用場景中的落地。

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