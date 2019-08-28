分析師：特斯拉在中國漲價不會太久 直到實現本地化製造

電動車製造商特斯拉 (TSLA-US) 在本週宣布將提高中國的售價，主因來自於中國將在年底對美國汽車和相關零組件加徵 25% 關稅。不過，有專家認為，特斯拉會在中國地區漲價，但是可能不會持續太長的時間，直到特斯拉落實本地化生產製造。

私募股權公司 Automobility Limited 的創始人兼執行長 Bill Russo 表示，特斯拉在中國漲價的舉措是為了因應中美之間不斷升級的貿易爭端所帶來的額外關稅的影響，不過，隨著該公司將生產轉移到中國，可望在未來降價。

「特斯拉要將產品推向新的市場，他們會從進口商品開始，隨後就是本地化製造計劃。進口一定會受到關稅的影響。最大的挑戰在於要將產品進口並且獲利。所以我認為，價格會上漲。Russo 說道。不過，他也表示：「當特斯拉開始在中國進行本地化製造產品時，我預期價格將會下降。」

另一方面，由於電動車激烈的市場競爭，在中國的採購和製造對於特斯拉這樣汽車公司來說將是必不可少的。Russo 表示：「像特斯拉這樣的公司，必須將有競爭力的產品組合推向市場，並將供應鏈本地化來實現目標。如果想保持競爭力，本地化製造是至關重要的。」

中國如今是全球最大的汽車市場。但是該市場的汽車銷售表現持續疲軟，7 月份該國汽車銷量下跌了 4.3%，連續 13 個月呈現下滑。

Russo 認為，福斯和豐田兩家汽車大廠皆是以中國為中心並且執行本地化策略的品牌，也因而能夠在銷售市場下滑的情況下成為贏家。「如果你要在這個市場取得成功，你需要學會如何像他們一樣。」Russo 說道。