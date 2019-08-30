永慶房屋率先推動民間版實價登錄  其他房仲品牌意見不一

日前通過的「平均地權條例」修正案，撇除「登錄至門牌、辦理產權移轉即時實登錄、政府有實價登錄查核權」3 大重點事項，結果顯示政府的決策令社會各界失望，甚至有報導嘲諷倒退到「實價登錄 0.5」。

英美早已施行 台灣買房仍在 1-30 號門牌中猜測行情

對比國外案例美國購屋時需填寫「HUD-1 結算表」包含交易價格、增建改建（如增建車庫）、翻修（如翻修屋頂）等資訊；在公開程度上，公開網路上都能夠提供包括：屋景照片、始建年分、移轉履歷、稅賦資料等詳細資訊。

英國在土地登記法（Land Registration Act）規定不動產交易、租賃必須登記變動情形，並公布建築資訊、價格、移轉履歷、契約影本等資訊。香港的實價登錄與土地登記制度採契據登記，實價登錄資訊直接登記在該物業的土地登記冊內，並公開全港成交金額、移轉履歷、單位漲幅與位置詳細資料。無論美、英甚至香港，揭露程度與時間點，都較台灣精確不少，是以這次修法未成功，會造成如此大反彈的原因。

高喊維護隱私權 保護對象是消費者或業者?

不少業者表示「為了維護消費者隱私」，堅持不將成交行情落至門牌。但揭露門牌資料，真的對於消費者隱私有損害嗎? 政治大學地政系特聘教授張金鶚表示：「國外很早就揭露房子資訊，只有台灣不是這樣。」他直言，美國比台灣更重視隱私權，但美國在網路輸入地址、就能找到該棟房子的成交紀錄。「這不是個人隱私權，只是房子的契權資料，並不會告訴你是誰住在那棟房子裡，房子的資訊跟屋主的隱私沒有關係。一般人買珠寶、車子也都是要揭露它的配備跟價格，所以有業者提出有個資安全疑慮的說法是不正確的。」

保護消費者權益 民間業者永慶房屋開出第一槍

自「實價登錄 2.0」修法草案變調後，學者、業者各自表態，呼籲政府正視推動實價登錄的真正本意，就是讓資訊對稱，維護消費者權益。將政策法令回歸到消費者權益不會受損，購屋價格更透明。永慶房屋更在 8 月初率先宣布，將公布內部成交資料落至門牌，為實價揭露邁出第一步。

針對此舉，淡江大學產業經濟系副教授莊孟翰對此舉也表示贊成，「永慶房屋提供落實至門牌的成交資訊是合理的。」他舉例說明：以仁愛路為例，「仁愛尚華」與「仁愛麗景」位於同一區段內，但價格不同，一般人分辨不出來，若將周邊行情完整提供並做分析，客戶出價將更為精準；亦對想都更，卻怕不能理解區域價值的屋主幫助很大，更能減少建商與屋主猜忌，加速都更。

張金鶚強調，資訊不完全透明或是模糊，對於買賣雙方都不好，更容易成為不肖仲介業者利用職務，對房價上下其手的方便大門，對市場有負面影響。「揭露實價登錄的門牌或地號，會記錄該房的所有歷史資料狀況，這是對於雙方交易的保障，也讓房屋交易更有效率。」

實價登錄落至門牌 四大房仲部分贊成、部分遲疑

永慶房屋率先推出民間版「實價登錄 3.0」，強調成交行情將揭露至「門牌」，讓房價資訊完全公開透明，以彌補「實價登錄 2.0 版」的遺憾。目前提供客戶至店面查詢，將為每位客戶提供所需物件周邊的房價資訊落至門牌資料，讓客戶對區域房價掌控更為精準。該系統預計 9 月底上線，民眾將可以在永慶房仲網線上即可查詢。永慶房屋也呼籲房仲業者跟進，共同保障消費者權益，落實提供客戶實實在在的交易資訊參考，將購、售屋的決策權交回客戶手中。

其他業者回應則正反不一，信義房屋表示配合政府政策，目前將不跟進；住商不動產企劃研究室經理徐佳馨認為，門牌揭露、即時登錄都是應該做的方向，但政府的查核權目前看來配套也不完整；她認為強化罰則、查詢金流才能真正落實實價登錄的意義。台灣房屋智庫發言人張旭嵐說，若房市價格和資訊都能達到更即時、更透明、更正確的目標，揭露門牌號碼和即時登錄都將會是必然的做法。