房仲業永慶六都門市8月成交量呈現萎縮 台南月減15%最劇烈

美中貿易衝突轉趨「焦土戰」，全球經濟陷入不確定氛圍中，房仲業永慶房屋統計全台各門市 8 月交易量較 7 月量縮 9%，六都都呈現月減走勢，永慶房產集團研展中心統計，8 月各都會區房市交易量，北市減少 6%，新北下滑 7%，桃園量縮 10%，新竹縣市微減 1%、台中量縮 11%，台南與高雄則分別減少 15% 與 12%。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，與去年 8 月同期相比，全台交易量仍有 17% 的增幅，根據永慶房屋研展中心統計：與去年 8 月相比，七都 8 月房市交易量表現，北市交易量增 18%，新北成長 19%，桃園成長 19%，新竹縣市量增 24%，台中增 19%，台南與高雄則分別成長 20% 與 18%。

謝志傑說，近期在中美貿易戰升溫的狀況下，讓買方購屋信心不足，付斡、出價意願降低，不過，觀察 8 月看屋量較 7 月有約 5% 的增幅，顯示民眾看屋仍積極，但連日降雨、天候不佳，讓看屋行程受影響，猶豫期拉長，購屋態度轉趨保守。

但台商回流與轉單效應新聞持續發酵，讓部分屋主期待房市回溫帶動價格上漲，不願意讓價出售，在買賣雙方價格難有共識的狀況下，8 月房市交易量下滑。至於七都房價變化，則呈現持平或正負 2% 內的區間整理，波動不大，仍處谷底平盤整理區間。

謝志傑提醒，近期貿易戰升級，持續干擾全球貿易與實體經濟表現，台灣也難置身事外，雖然有台商回流讓國內投資增加，但民間消費信心不足，加上台灣以出口為導向，國際景氣不佳，即便下半年是出口旺季，但也難以彌補上半年的負成長，下半年景氣恐無法過度樂觀，而下半年還有總統大選干擾，房市買氣恐受衝擊。