脫歐危機加深 英國8月企業及消費者信心均顯著下滑

最新調查顯示，隨著英國脫歐危機加深，英國 8 月企業和消費者信心下滑，政治紛爭持續帶來經濟衝擊。

Lloyds Bank 衡量企業信心的「商業晴雨表」，由 7 月的 13% 滑落至 1%，為 2011 年 12 月以來最低，當時英國正在自全球金融危機中艱難復甦。

蘇格蘭銀行 (Scotland Business) 所做的「商業晴雨表」結果類似，整體商業信心在 1 個月內下降 9 個百分點，至 - 9%。其中 15% 的企業預計在明年減少員工人數，此一比例比上個月增加 12 個百分點。

報告顯示，英國經濟可能難以由第 2 季的萎縮中復甦，如果第 3 季經濟仍然下滑，英國將陷入衰退。

Lloyds Bank 資深分析師 Hann-Ju Ho 表示，英國每個地區的企業信心都出現下滑，又以製造業為重心的英格蘭 East Midlands 地區降幅最大。

製造業占英國經濟的 10%，目前正面臨全球經濟放緩，以及英國硬脫歐疑慮的雙重打擊。

企業信心不佳，市場研究公司 GfK 針對消費者的調查顯示，8 月英國消費者信心指標跌至負 14，追平 2013 年中以來的低點，對經濟悲觀的看法加深。

GfK 客戶策略主管 Joe Staton 指出，在英國脫歐不再是頭條新聞之前，消費者對整體經濟及個人財務情況感到緊張，都是可以理解的。