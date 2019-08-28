外資暫緩拋貨潮 終結連12賣小買5億元 加碼中大型電子股

美中貿易戰緊張局勢有望緩和，台股指數今 (28) 日終場收 10434.29 點，上漲 47.06 點，日線連 2 紅，明日將再戰 5、10 日線反壓，可觀察到，外資終結連 12 賣，轉買超 5.19 億元，並加碼部分中大型電子股如聯發科、南亞科，三大法人今日買超 1.22 億元。

外資終結連續 12 日在集中市場的拋貨潮，三大法人今日合計買超 1.22 億元，其中，外資買超 5.19 億元，投信買超 3.79 億元，僅自營商賣超 7.76 億元。

法人指出，外資買超 5.1 億元，尚不能解讀成將積極回補台股，累計 8 月以來外資仍賣超逾 1340 億元，仍有待觀察其後續買盤回籠態勢。

外資今日買超前 10 大標的分別有元大 S&P 原油正 2 達 3.5 萬餘張，燿華逾 5000 張，中環、聯發科和華邦電均 4000 張上下，新光金、南亞科、臺企銀、聯電和嘉聯益均近 3000 張。

外資賣超前 10 大標的則有元大滬深 300 正 2 近 3.8 萬張，群創逾 1.8 萬張，中鋼逾 7000 張，富邦上証正 2 近 6500 張，元大台灣 50 反 1 近 4500 張，元大 S&P 原油反 1、明泰、華南金和華航均超過 3000 張，而仁寶也遭賣超近 3000 張。

投信買超前 10 大標的依序為聯發科 1300 餘張，華通近千張，金居近 900 張，智易、神盾和光磊均達 700 張以上，中信金、聯詠、大學光和南亞科均超過 400 張。

投信賣超前 10 大標的則有泰鼎 - KY 近 1400 張，建準 1000 餘張，旺宏和台表科均逾 900 張，世紀剛 800 張，世芯 - KY、長榮航和中鋼均逾 700 張，華固和義隆電則遭賣超 500 張。

法人認為，即便短線加權指數守住年線支撐，但短中期均線下彎形成的反壓不輕，加上外資 8 月大舉賣超現貨尚未積極回補，期貨雖有 4 萬多口淨多單，但短線仍是先保守因應。