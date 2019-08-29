多家券商打南向牌引外資 凱基證赴星國宣傳5G概念股 首選7檔

為吸引更多外資投入台灣資本市場，近來國內多家券商均積極南向辦投資說明會，除了國泰證與和泰國聯昌證券 (CIMB) 合作進軍泰國，凱基證今 (29) 日也指出，與櫃買中心合作赴新加坡舉辦投資說明會，並強打台灣的 5G 概念股，包含穩懋 (3105-TW)、M31(6643-TW)、力旺 (3529-TW)、神盾(6462-TW)、元太(8069-TW)、是方(6561-TW) 和昇達科(3491-TW) 等。

凱基證表示，美中貿易戰的緊張局勢略見緩解，是重新關注產業的基本面和前景的契機，此次邀集國內多家 5G 相關業者共同赴新加坡。

凱基證進一步說明，上述 5G 概念股為台灣市值較大且吸引國外投資機構青睞的公司，藉由一對一會談方式，分享台灣資本市場發展現況和產業優勢，共有超過 26 家機構法人代表參加。

新加坡在國際金融、貿易融資、財務運作等方面擁有領先地位，凱基證看好是進軍東協區域的門戶，除了持續強化新加坡布局，在東南亞已插旗泰國和印尼等國，有助持續導入外資進入台灣資本市場。

而除了凱基證，國泰證同樣高度看好泰國是具有龐大開發價值的市場，尤其貿易戰後，許多在中國的廠商已南移，龐大資金也隨之流向東南亞，泰國對外來投資採開放態度，樂觀看待未來也將逐步增加海外投資。