〈Q4投資策略〉利用複利威力 以內需股避貿易戰 搭配「特別股+債」穩報酬

美中貿易戰打打停停，要怎樣資產配置才能持盈保泰是每個投資人關切的議題，台北富邦銀行資深協理曠嶽慶指出，別忘了利用複利威力，資產配置則建議選擇較能規避貿易戰衝擊的內需型股票、固定收益型的組合式商品，並且搭配透過投資級公司債、高收益債、新興市場債及特別股等收益型資產，將可在瞬息萬變的投資環境中持續獲取穩健報酬。

曠嶽慶表示，投資不怕有風險，最怕不知道風險在哪。在對風險「無知」的情況下，只要依照最基本的投資原理和市場邏輯，利用複利的威力，還是可藉由多元的資產配置打造亮眼的投資成績單。

曠嶽慶舉 1626 年傳說中的曼哈頓購買事件為例，當時白人用 24 美金的珠鍊、布料，向印地安人交換曼哈頓島；如今，華爾街所在地的曼哈頓島已成為全世界最大的金融中心。當年的 24 美金，以年利率 3% 的複利計算，在 393 年後的今天，可累積 266 萬美元；若提高為年利率 7% 的複利，可累積高達 8.5 兆美元的財富，這也是股神巴菲特所強調投資複利的威力。

若回歸市場實際情況，根據彭博資訊統計，近 5 年投資等級債與全球股市、中國 A 股、美股、商品指數等主要資產相關係數呈現負相關，與高收益債市則處低相關。復華 5 至 10 年期投資等級債券指數基金經理人廖崇文表示，這也代表當全球主要股市等風險性資產處於盤整、震盪、趨勢不顯著時，納入投資等級債可降低股票投資組合的波動風險。

根據過去經驗顯示，高收益債因為與風險性資產連動性較高，仍有兩成的年度負報酬機率，若能搭配防禦性質的投資等級債，將有利其債券投資組合表現。

廖崇文進一步指出，藉由布局美國公債搭配各產業之投資等級公司債，兼具公債避險特性、輔以高評等公司債提高收益率表現，可達到資產配置之效果。

近月全球股市受貿易戰利空影響多下跌，彭博資訊統計，近 1 個月美股、MSCI 世界指數、新興市場指數下跌幅度達 5~8%；債市表現則相對抗跌，其中美國公債、美國投資級公司債皆上漲逾 3%。

曠嶽慶進一步表示，若投資人選擇股票做為資產配置，可以內需型類股為方向來規避貿易戰的衝擊，包括美股的公用事業、住宅營建、必須消費、健康護理類股，和陸股中的公用事業、必須消費類股等內需型股票，近期內需型類股的指數表現皆比整體大盤強勢。

另一項在貿易戰期間表現亮眼的投資工具為特別股，特別股的派息頻率固定，是一種「收益特性像債券」的股票。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，由於中美貿易談判進展不大、全球景氣循環進入末端的可能性提高，市場預期 Fed 9 月將再降息，進一步壓抑美國 10 年期公債殖利率走勢，資金將持續搶進殖利率比公債高的特別股資產，可望持續推升特別股市場的表現。

至於哪些特別股產業會有機會？馬治雲指出，在景氣下滑和未來公債殖利率走低的預期下，市場資金將偏好受政府監管、對景氣敏感度相對低的金牛產業，像是金融和公用事業等。

以歐美金融特別股為例，歷經過去 10 年的改革後，銀行體質已明顯大幅改善，近期歐洲央行及美國聯準會進行的壓力測試顯示，全數銀行皆能通過再一次的金融海嘯危機，因此相對看好。