調查：貿易戰傷害前景 但大多數美企不打算離開中國

在中國經營的美國企業，已經愈來愈感受到貿易戰交火的傷害，不過和美國總統川普的「命令」不一樣，他們並沒有準備放棄中國市場。

根據美中貿易全國委員會 (USCBC) 週四 (29 日) 公布，針對其成員所做的年度調查，82% 的受訪企業，仍將中國視為戰略重點。USCBC 是由逾 200 家在中國發展業務的美企組成的組織，包括亞馬遜 (AMZN-US)、通用汽車 (GM-US)、沃爾瑪(WMT-US) 及 Facebook(FB-US) 等知名企業。

這次調查涉及約 100 家企業成員，在 6 月份進行了 3 週的調查，自那時以來，美中之間的關係一直在惡化。

調查結論指出，大多數美企仍致力中國市場，目前很少有公司正在剝離現有業務。

當中 87% 受訪者表示既沒有搬遷，也沒有計畫將業務轉到中國以外。在 2018 年調查時，持此類觀點的受訪者佔比為 90%。

調查中，97% 的企業表示他們在中國獲利，而中國獲利高於整體的比例，也由去年的 38% 升至 46%。

USCBC 總裁 Craig Allen 表示，沒有證據顯示成員正在離開中國，相反地，對中國的投資是健康的。

但隨著美中貿易戢升級，以及國內市場的保護主義，對中國的樂觀情緒正在減弱。受訪者中國營收下降的比例來到 26% 的新高，有 17% 公司表示，他們減少或停止了對中國的計畫投資。對未來５年展望樂觀的比例，則來到紀錄低點的２２％。

儘管中國的民族主義上升，但企業相信，美國品牌在質量和聲譽方面仍受到中國人的歡迎，Costco 本週在上海第一家店開幕時，就因搶購人潮過多，不得不提前關門。

Allen 表示，他並沒有將川普上週的推文，解釋為「命令企業離開中國」。他表示，他不相信川普希望在中國成功的美企離開，USCBC 的會員長期經營中國，他們並不想離開。

這次調查顯示，大多數投資中國的美企是要進軍中國市場，只有不到 4 分之 1 的公司，投資中國是為了地區出口或銷往美國。