〈財報〉貿易戰影響 A&F下調全年銷售預期至持平2%

川普政府週三 (28 日) 正式宣布向部分中輸美產品加徵關稅後，美國服飾與鞋業零售業者哀聲連連。服飾品牌 Abercrombie & Fitch (A&F)(ANF-US) 週四 (29 日) 下調全年銷售預期至持平 2%，因受關稅舉措影響，該公司第 2 季財報未符華爾街預期。

A&F 29 日收盤股價大跌 15.10%，報 14.45 美元。

A&F 股價走勢 (圖：Investing.com)

儘管川普政府宣布延後部分產品關稅，預計仍將在 12 月 15 日對剩餘中輸美產品課徵 15% 關稅，受影響的包含玩具、筆電、服飾與鞋業等。

A&F 表示，這些關稅將對商品成本產生直接的負面影響，並衝擊該公司秋季毛利，影響規模達 600 萬美元。

Q2 財報關鍵數據：

Q2 淨損達 2952 萬美元，去年同期為 282 萬美元，淨虧損較去年暴增 947%。

淨銷售收入 8.411 億美元，低於華爾街預期的 8.525 億美元，與去年同期相比小幅下滑 134 萬美元。

全年銷售額調整為持平 2%，此前預估全年銷售額將上漲 2% 至 4%。

美國服裝與鞋類協會 (AAFA) 稱，美國約有 40% 的成衣及 70% 的鞋子自中國生產。自中國 2001 年成為 WTO 成員後，因勞動力成本較低，美國零售商漸漸依賴中國製產品，。

為緩解關稅衝擊，A&F 預計在 2019 財年內，將中國進口商品規模，自 25% 削減至 20%，以減緩對中國供應商的依賴。

對於服飾品牌來說，關稅抑制了美國市場需求，不過執行長 Horowitz-Bonadies 仍對公司前景表示樂觀，他認為開學季的商品銷售依舊強勁，即使成衣市場正在萎縮，該公司也不打提高價格。