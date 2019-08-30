水漲船高！花旗：蘋果預計返回成長 供應商漲幅將追上蘋果

今年迄今，蘋果 (AAPL-US) 供應商股價一直落後蘋果股價，但花旗分析師認為，由於蘋果將返回成長，這情形可能即將改變。

《巴倫》追蹤的 50 家以上蘋果供應商 (其營收一大部分來自蘋果) 今年迄今股價約上漲 17.5%，雖然符合 S&P 500 漲幅表現，但卻落後蘋果自身股價漲幅約莫 13 個百分點。

花旗分析師 Jim Suva 週四將蘋果代工廠 Jabil (JBL-US) 股票評級一連調升 2 級，自「賣出」一路調至「買入」，目標價也從 27 美元躍升至 36 美元，意味現行股價有 28% 上行空間。

這樣積極的評價引領 Jabil 大漲 7.83% 至 28.23 美元，遠優於大盤表現，週四道指收升 1.18%。

今年迄今 Jabil 股價上漲約 14%，但仍遠不及蘋果同期 32% 的漲幅。以明年預估獲利來計算，Jabil 本益比約 8.2，較其歷史平均約低 20%，同期蘋果本益比約 16.3。

以 Jabil 來說，投資者似乎也擔心智慧手機的成長狀況影響該公司，因為 Jabi 營收 28% 來自蘋果，高度仰賴這個大客戶。

Suva 週四報告指出，「我們認為，顧客集中化的風險產生影響，現在蘋果的可穿戴部門出現力道，Jabil 將從中獲益。」分析師認為，電子產品製造商 Jabil 的產品眾多，投資者可能低估了 Jabil 提供的非 iPhone 的蘋果產品。

蘋果今年 1 月下修 2020 年營收，拖累一票供應商股價，但 Suva 認為，雖然 iPhone 連續 3 季的銷售下滑，但 2020 年應會返回成長，屆時 Jabil 和其他蘋果供應商將受惠。

當然，Jabil 還不到與蘋果唇齒相依的關係，該公司仍有 72% 營收來自其他客戶，Suva 指出，Jabil 正努力發展與嬌生 (JNJ-US) 的業務關係，讓客戶更多元化將有助該股票的估值倍數，這也是他推薦 Jabil 股票的另一個原因。

Jabil 股價下一個催化劑將是 9 月時公布的財報，Suva 預期該公司 2020 年財測為每股獲利 3.50 美元。華爾街預期該公司下一財年 (2020 年 8 月止）每股獲利 3.40 美元。