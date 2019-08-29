撤離中國？如果有龐大消費商機 美企仍樂於進軍大陸

在貿易戰的動盪局勢下，跨國美企雖然可能將輸美商品的供應鏈，設法移開中國，但是他們仍然會朝向消費者所在地行動，那還是中國。

據《彭博》報導，在赴美旅遊的中國遊客減少之下，Tiffany & Co. 在上一季將部分最昂貴的珠寶，搬到了設在北京和上海的商店，在那裡銷售限量款的 Tiffany Keys 系列鑽石吊墜和 Tiffany Love Bugs 系列產品。

這家總部設在紐約奢侈品店，同時進行著包括香港在內，大中華區 3 家旗艦店的升級。

上週在中國宣布了對美國最新的關稅反制措施後，美國總統川普在推特上發文，「就此下令」美國企業立即著眼尋找中國以外的替代。但對於一些本土市場已面臨飽和的美國企業來說，就算中國的經濟成長在放緩，還是他們長期的投資地。

以星巴客為例，這家咖啡連鎖店削減了美國的員工，並努力向中國轉移。中國成為咖啡零售商日益重要的市場，因為這個國家中產階級的飲茶者，對咖啡的興趣轉為濃厚，也讓星巴克加快開店的速度。

最新的變化來自 Costco ，他們在開設了中國大陸首家店面，結果出現了意想不到的爆滿人潮，人們不惜花上數小時等待，搶購折扣商品，最後這家上海店面不得不提前關門，第 2 天重新設定了嚴格的人流限制，才又重新營業。

從奢侈品到廉價商品，儘管中國的民族主義因貿易戰高張，但一些美企仍然願意押注中國市場。

福特汽車 (Ford Motor Co) 預計，中國將在未來幾年，成為其林肯車的最大市場，因此，為了避免關稅，他們計畫最終在中國生產，本地銷售的林肯品牌車輛。特斯拉更是早先一步，專注於年底前上海工廠能正式投產。

海鮮連鎖 Red Lobster 目前在中國只有兩家分店，但他們仍覺得本地可以看到公司的未來。

執行長 Kim Lopdrup 上週說：「隨著時間的推移，中國很有可能成為我們最大的國際市場。」

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