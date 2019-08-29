貿易戰最大輸家？蘋果92%中國製造產品將被課關稅

隨著美中貿易戰再度升級，新關稅將涉及日用品、消費品等，其中蘋果 (AAPL-US) 產品也會受到大幅影響，據《路透社》統計，蘋果 50 項中國製造產品中，到年底有高達 46 項需要支付關稅，比例高達 92%。

據《路透社》統計截至 8 月底，蘋果 50 項中國製造產品中，有 19 項已涉及關稅支付，佔蘋果中國製造產品比重 38%，主要產品為下列數項：

SuperDrive 硬碟

滑鼠

iPhone 外殼

Mac mini

Beats 耳機連接線

但自 9 月 1 日起，受關稅影響的蘋果中國製造產品，就將增加至 33 項，因關稅涉及了「接收、轉換、傳送影像、聲音或其他數據之裝置」，涉及關稅之產品佔蘋果 50 項中國製造產品比重達 66%，主要產品為下列數項：

Apple Watch

AirPods

HomePod

iMac

無線 Beats 耳機

Beats 揚聲器

而自 12 月 15 日起，受關稅影響的蘋果中國製造產品，就將增加至 46 項，因關稅涉及「可攜式自動數據處理機器」，涉及關稅之產品佔蘋果 50 項中國製造產品比重達 92%，主要產品為下列數項：

iPhone

MacBook

iPad

iPod touch

鍵盤

有線 Beats 耳機

而至今年年底，不受關稅影響之蘋果中國製造產品僅為以下 4 項：