蘋果提拱原廠零件 開放更多第三方維修iPhone

蘋果 (AAPL-US) 週四 (29 日) 宣布將放寬第三方維修 iPhone 的限制，表示將在美國開放更多獨立維修店維修蘋果產品，並且將提供蘋果原廠零件、工具、維修手冊等 SOP 診斷手機流程，這項鬆綁的規定也將持續同步到其他國家。

過去蘋果一向規定產品維修只能在蘋果零售店進行，僅開放已超出保固期限的 iPhone 能給第三方維修，而仍在保固期內的 iPhone 則必須送回原廠維修，或是全球 5000 多家支援蘋果的維修商，但由於所費不貲，也引起許多果迷們抱怨。

蘋果非官方維修店，目前已提供了螢幕更換等基本維修服務，但它們不一定會使用蘋果原廠零組件或合格的技術人員。

現在，只要是蘋果鬆綁第三方維修限制，規定只要是蘋果認證的技術人員進行維修，果迷們就能前往數千家非蘋果官方商店維修，也可以直接購買蘋果原廠零件。

蘋果股價上漲 (圖片: Investing)

Moor Insights 分析師 Patrick Moorhead 認為，由於市場預期蘋果今年 iPhone 銷量慘澹，蘋果此舉或許是為了不讓消費者產生負面評價，不過另一方面，如今蘋果鬆綁限制，表示損壞的 iPhone 將更容易維修，使得消費者持有手機壽命將更長，也恐導致 iPhone 銷量放緩。

不過投資人似乎並不擔心，蘋果股價週四上漲近 2%，收於 209.01 美元。