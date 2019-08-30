信用卡、 Apple Pay雙管齊下 可替蘋果創造50億美元營收

Evercore ISI. 分析師認為，蘋果 (AAPL-US) 新推出的信用卡和更高的 Apple Pay 採用率將在未來幾年為蘋果帶來 50 億美元營收。

由於中美出現達成協議的希望，激勵本週稍早蘋果漲幅。蘋果一直戮力打造服務事業以提振獲利，其中包括行動支付 Apple Pay，但並非分析師一致看好，野村 Instinet 分析師 Jeffrey Kvaal 週四報告指出，由於本季 iPhone 未見改善，銷售數據恐令人失望。

然而， Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 對蘋果樂觀許多，他認為「投資者一直低估蘋果的服務部門。」

他大讚蘋果與高盛 (GS-US) 聯手推出的信用卡，該卡結合 Apple Pay 消費時享有現金回饋 2%，且利率相當低，他認為該信用卡加上 Apple Pay 相輔相成，將推使大眾使用該服務。

「我們估計 iPhone 用戶目前信用卡 / 借記卡總消費額內，使用 Apple Pay 的比例不到 5%，但我們分析推測，40% 以上的 iPhone 用戶已經啟動手機上的 Apple Pay。」

Daryanani 估計，倘若更多人因為該信用卡而使用 Apple Pay，未來幾年內就可以產生 50 億美元營收，將讓蘋果 EPS 增加 80 美分至 1 美元。該估計假設 iPhone 用戶的支付交易總額中有 20% 採用 Apple Pay。

蘋果週四股價收升 1.7% 至 209.01 美元。

Daryanani 的理由是，Apple Pay 的國際運用程度越來越高，因為倫敦、莫斯科、北京、波蘭、芝加哥和東京等都可以在大眾交通工具上使用 Apple Pay，該服務也已進駐紐約部分地鐵，這將有助美國「跟上世界其他地區的行動支付腳步」。

「隨著非接觸式的付費方式在美國以小基數成長，且隨著 Apple Pay 國際滲透率提高，我們估計 Apple Pay 交易量到 2020 年前將倍增至約莫 1 兆美元。注意，就算到這程度，Apple Pay 仍占 11 兆美元以上的全球交易量不到 10%。」

他維持蘋果優於大盤的評級，目標價 238 美元，他認為「如果蘋果持續增加高利潤、低週期性的服務部門營收，其股價將保持上行趨勢。」