5G手機落人後 野村： 蘋果今年iPhone銷量恐下滑

蘋果發表會將於 9 月 11 日登場，週四 (29 日) 日本投資銀行野村 Instinet 卻看衰蘋果展望，表示蘋果今年下半年新推出的 iPhone 並不會有太多新創功能，iPhone 了無新意，而 5G 手機也得等到明年才推出，分析師認為這無法吸引消費者，預估 iPhone 銷量將低於市場預期。

野村認為，新推出的手機無法改善目前市場低迷的新手機買氣，擔憂蘋果 12 月份的季度財報可能出現 iPhone 銷量大幅下滑的風險。

加上蘋果要等到 2020 年才會推出 5G 手機，相較其他競爭對手如華為、三星等皆已在今年推出了 5G 手機，可說是大大落於人後。

分析師指出，2019 年下半年即將發表的 3 款新機，規格很可能與去年的 iPhone XR、XS 及 XS Max 相去不遠，不過新推出的 iPhone 11 很可能會搭載 OLED 三鏡頭 True Depth 相機模組。

新推出的 iPhone 11 很可能會搭載 OLED 三鏡頭 True Depth 相機模組 (圖片: apple insider)

商周《巴倫》也釋出野村研究報告對蘋果的評級，分析師將每股純益 (EPS) 從 4.59 美元，下調至 4.3 美元，低於市場預期的 4.77 美元，不過野村仍維持著 185 美元的蘋果目標價。

至於蘋果 iPhone 11 的價位，野村分析師估計落在每支 745 美元，低於市場預期的平均售價 749 美元。

根據供應商釋出的蘋果訂購零件數量等報告，似乎可以預測出蘋果 2019 手機銷量會和 2018 年大抵上一致，且野村指出許多投資人觀望著蘋果 2020 年推出的 5G iPhone。

野村曾在去年底估計，蘋果 iPhone 在 2019 的銷量約為 2.04 億支，2020 年估計將進一步下滑至 2 億支，這對蘋果供應鏈企業來說，將是一大考驗和警訊。